Křetínka bez vody? Místní mají obavy

Letovice – Rybaření, jachting, jízda na surfu, koupání nebo závody dračích lodí. Turisté na Blanensku najdou stěží atraktivnější lokalitu, která by na velké vodní ploše nabízela tolik možností. I proto k letovické nádrži Křetínce jezdí nejen o prázdninách tisíce lidí. S tím vším ale může být na delší dobu konec.

Vodní nádrž Letovice.Foto: archiv Petra Švancary

Povodí Moravy totiž chystá rozsáhlou přestavbu hráze za sto šedesát milionů korun. Přehradu chce z velké části vypustit. Kvůli bezpečnému zajištění stavebních prací. „Cílem rekonstrukce je ochrana nádrže a území pod ní na kontrolní desetitisíciletou povodeň. Tak, aby zabezpečení bylo v souladu s platnou vyhláškou o technických požadavcích pro vodní díla. Snížená hladina nám navíc umožní prohlídku a opravu návodního líce hráze,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař s tím, že práce zřejmě nezačnou dříve než za tři roky.

Jedná se o největší rekonstrukci na vodním díle, které v ostrém provozu funguje od roku 1979. Stavební povolení vodohospodáři ještě nemají. V původním záměru počítali s dočasným snížením hladiny o třináct metrů.

Přehrada v číslechVodní nádrž Letovice začali dělníci stavět v roce 1972. V ostrém provozu začala fungovat o sedm let později. Zatopená plocha nádrže je 110,9 hektaru. Hlavním účelem vodního díla je vylepšování průtoků v řece Svitavě, ochuzené odběry podzemní vody pro město Brno v prostoru Březová – Brněnec, zachycení povodní, rekreace a sportovní rybolov. Přehrada byla vystavená zatěžkávací zkoušce při extrémní povodni v roce 1997.

A to v okolních obcích a mezi rybáři vyvolalo velké emoce. Mají za to, že takový zásah odepíše oblíbenou lokalitu na dlouhá léta. „Proti přestavbě hráze nemáme vůbec nic. Ale pokud se sníží hladina o tolik metrů, bude obrovský problém ji znovu naplnit. Může to klidně trvat léta. Ze zkušenosti víme, že ji jarní tání nenaplní ani omylem,“ tvrdí letovický místostarosta Jiří Palbuchta.

Obce nad nádrží, kterou napájí říčka Křetínka, nemají čistírny odpadních vod. „Když je přehrada plná, voda se naředí. Ale když bude z velké části vypuštěná, tak z ní může být žumpa mezi skalami,“ řekl Palbuchta.

Starosta sousedního Křetína Jan Halata uvedl, že kolem chystaného projektu je spousta otazníků. „Nikdo zatím nedokáže říct, jaké to bude mít dopady na ekosystém přehrady a jak to bude s jejím naplněním. Když už se má tak výrazně upustit, bylo by dobré ji na přítoku odbahnit. Kvalita vody v nádrži by se určitě zvedla,“ myslí si Halata.

Mluvčí povodí označil několikaleté napouštění přehrady za nesmysl. Výpočty vodohospodářů uvádějí, že by trvalo pět až šest měsíců. „K těmto účelům se zpravidla využívá jarní tání. Obvyklá délka rekonstrukcí podobného rozsahu bývá okolo tří let. Není to tak, že po celou dobu bude hladina snížená o třináct metů. Maximální snížení potrvá pouze v řádech měsíců. Pak bude hladina postupně opět narůstat,“ uklidňoval Chmelař.

Hladinu Křetínky vodohospodáři chtějí snížit proto, aby vytvořili prostor pro zachycení případné povodně v průběhu prací. Při rozebrání současné kostry hráze by totiž hrozilo její protržení. „Hovořilo se o snížení o třináct metrů. To je číslo, které prověřujeme s odborníky. Abychom měli podložená vyjádření k vlivu na životní prostředí v nádrži i k efektu pro zachycení případné povodně,“ dodal Chmelař.

Z připravované úpravy hráze má velké obavy také letovická rybářská organizace, která na přehradě hospodaří. Tvrdí, že tak výrazný pokles hladiny je pro atraktivní rybářský revír likvidační. S vodohospodáři se snaží vyjednat jinou technologii přestavby. Schůzku mají v pondělí. „Kvůli opravám hráze šla v minulosti voda na přehradě dolů asi o sedm metrů. To si myslím, že byl strop. Kdyby se měla hladina snížit podle původního záměru, tak je s rybami na Křetínce asi konec. Snažíme se udělat vše proto, aby k tomu nedošlo. Povodí jsme navrhli jinou technologii úprav hráze,“ řekl člen výboru letovické rybářské organizace Milan Raška.