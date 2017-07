Kras hyzdí zničené cedule a odpadky. Na jejich úklid chybí technika

Moravský kras – Nádherná příroda s unikátními jeskyněmi. Ročně do Moravského krasu na Blanensku přijede několik set tisíc turistů. Vábí je plavba v podzemí říčky Punkvy, světoznámá propast Macocha nebo tajemná jeskyně Výpustek. V některých zákoutích krasu to však vypadá jako na skládce. Zejména v okolí polních cest. „I když se situace oproti minulým letům zlepšila, s odpadky v krasu máme problém pořád. Na jejich úklid nemáme techniku. Každý rok nám proto pomáhají dobrovolníci. Školáci, studenti, jeskyňáři, dobrovolní hasiči a různé spolky," uvedl vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras Leoš Štefka.

Ilustrační foto.Foto: wikipedia

Letos na jaře se do úklidu zapojilo asi osm sed dobrovolníků, kteří sesbírali odpad do několika velkých kontejnerů. „Odpad lidé vyvážejí do krasu neustále. Sypou ho v blízkosti cest a lesa. Přímo v lese už tolik odpadků není. Tradiční lokalitou jsou silnice mezi obcemi Lažánky a Vilémovice, v okolí Rudice a Ostrova u Macochy. Jedná se zejména o stavební suť a plasty. Provoz na polních cestách nemáme jako omezit, protože tam hospodaří zemědělci. A chytit takového člověka při činu je prakticky nemožné,“ řekl Štefkův kolega Antonín Tůma.

21cedulí, které vymezují chráněnou krajinou oblast Moravský kras, lettos zmizelo. Další neznámý vandal v terénu poškodil. Škoda je téměř 25 tisíc korun.

Dobrovolných strážců má Správa CHKO Moravský kras jen osmnáct. Ti mohou za podobný přestupek udělit na místě blokovou pokut do výše pěti tisíc korun. Bezmocní jsou také proti ničení cedulí vymezující chráněnou krajinnou oblast. Ty neznámý vandal začal poškozovat už loni. V uplynulých týdnech jich jednadvacet zmizelo. „Další cedule pak někdo poškodil, když státní znak České republiky přelepil samolepkou s moravskými symboly. Z jiných kovových cedulí pak státní symbol vyřízl. Takto řádil v oblastech Balcarova skála – Vintoky, Údolí říčky, Mokřad pod Tipečkem a Lažánky,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Ochránci přírody podali na neznámého pachatele tento týden trestní oznámení. Škodu odhadli na bezmála 25 tisíc korun.

Některé lokality v krasu jsou oblíbené mezi jezdci na terénních motorkách a čtyřkolkách. Ti se proháněli například v okolí Rudice nebo Holštejna. Neukázněným motoristům i turistům nyní šlape v krasu na paty už přes rok policejní hlídka na čtyřkolce.