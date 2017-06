Konec kolonám. Blansko vykupuje pozemky pro most

Blansko – O mostu přes řeku Svitavu a železnici do Starého Blanska se ve městě mluví už léta. Největší investiční akce, která se týká dopravy ve městě, teď dostává reálnější obrysy. „Projekt chceme mít kompletně připravený do konce příštího roku. Změnu územního plánu kvůli přemostění patrně schválíme na zářijovém zastupitelstvu," shrnul blanenský starosta Ivo Polák.

Vizualizace mostu přes řeku Svitavu a železnici do Starého Blanska.Foto: archiv města Blanska

Na nedávném jednání zastupitelé schválili ohledně pozemků kupní smlouvu se společností Lidl, která má v lokalitě budoucího nového mostu supermarket. „Připravujeme také smlouvy s firmami Porta Spes a Elita semenářská. Část pozemků od soukromých vlastníků jsme už vykoupili a směnili. Zbývají dva. V jednom případě jsou jednání složitější, ale věřím, že se parcelu podaří získat,“ upřesnil Polák.

Nový silniční most na Staré Blansko bude měřit téměř 150 metrů. Osmimetrová vozovka má zvládnout plnou kamionovou zátěž. Součástí mostu bude i oddělená, tři metry široká lávka pro pěší a cyklisty. Řidiči se na něj napojí z Fügnerovy ulice v místech, kde dnes stojí sběrna a supermarket, a vyjedou v Brněnské ulici, kde se počítá s kruhovým objezdem.

Investor stavby je kraj, se kterým Blansko podepsalo memorandum o spolupráci. Blanenští zaplatí část nákladů na projektovou dokumentaci. Letos na ni v rozpočtu počítají se čtyřmi miliony. „Stavba má stát podle odhadů zhruba 280 milionů korun,“ vyčíslila krajská mluvčí Monika Brindzáková. Město pak na své náklady obstará chodníky, osvětlení nebo zelené plochy. Most se nezačne stavět dřív než v roce 2020.

Stavba má ulevit neúnosné dopravní situaci na silnici v Rožmitálově ulici, která přes železniční přejezd vede na Staré Blansko. Závory jsou kvůli velkému provozu na železnici velmi často spuštěné a u přejezdu se tvoří dlouhé kolony. Podle studie, kterou si Blansko dřív nechalo vypracovat, byl ve špičce součet čekacích dob u přejezdu až čtyřicet minut v jedné hodině. „Železničáři na to reagovali a intervaly zkrátili. To znamená, že závory jdou častěji nahoru a dolů,“ upřesnil vedoucí blanenského odboru investičního a územního rozvoje Marek Štefan.

Velký problém v místě nastává hlavně posádkám sanitek a hasičských aut. „Někdy jde o vteřiny, abychom dojeli včas. Už se nám několikrát stalo, že jsme při výjezdu do Starého Blanska nebo na Hořice museli u přejezdu stát,“ přiblížil už dřív velitel blanenských hasičů Roman Opluštil.

Před časem se Blanenští pokusili problém částečně vyřešit tím, že před přejezdem ve směru od kruhového objezdu z centra města na Staré Blansko vyznačili druhý jízdní pruh. Úsek tak pojal zhruba dalších devět aut. Do té doby se jich tam vešlo asi čtyřiadvacet.

Nový most přes Svitavu• Most bude měřit skoro 150 metrů a jeho osmimetrová vozovka unese i kamiony.

• Na mostě bude lávka pro pěší a cyklisty.

• Stavba vyjde podle odhadů zhruba na 280 milionů korun.

• Projekt chce mít město nachystaný do konce roku 2018, nejdřív v roce 2020 by se mohlo začít stavět.