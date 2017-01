Konec jízd do Brna. Hustotu kostí změří i v Boskovicích

Boskovice – Tichá epidemie jedenadvacátého století. Tak se říká nemoci, kterou většinou zaviní pohodlný a nezdravý životní styl. Podílí se na ní také pokles ženských hormonů po menopauze a právě ženy postihuje až třikrát častěji než muže. Řeč je o osteoporóze. Dosud museli pacienti s touto nemocí dojíždět z Blanenska do Brna, kde bylo nejbližší pracoviště denzitometrie. Lékařská metoda zkoumá hustotu kostí a používá se pro potvrzení diagnózy při jejich řídnutí. Ve čtvrtek o ni rozšiřuje své služby i boskovická nemocnice.

Osteoporózou trpí každý patnáctý Čech, více trápí ženy. Ilustrační foto.Foto: mediaservis.de

„Koupili jsme potřebný přístroj a splnili jsme všechny podmínky pro otevření specializovaného pracoviště. Navíc jsme také uzavřeli smlouvy se všemi pojišťovnami," sdělil analytik nemocnice Dan Štěpánský. Náklady zaplatila boskovická nemocnice.

Podle blanenské výživové poradkyně Lenky Drottnerové se osteoporóze dá do určité míry předejít. Většinou totiž chorobou trpí lidé, kteří nedopřávají tělu dostatek vápníku. „Člověk ho přijímá třeba jen uměle. Současně bychom však měli přijímat i hořčík, vitamín C a mít dostatek pohybu. Právě pohybem se totiž dostává vápník do kostí," objasnila Drottnerová.

KATEŘINA ŠTEFKOVÁ