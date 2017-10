Komunisté se bouří proti prodeji městských bytů. Blansko se chce zbavit poloviny

Blansko – Blanenští komunisté se bouří proti prodeji městských bytů. Nelíbí se jim, že se radnice zbavuje bytů, i když na ně čekají lidé, kteří se dostali do svízelné situace.

V pořadníku na městský byt v Blansku jsou nyní přes tři desítky uchazečů. „Město se nezodpovědně zbavuje svého majetku a ignoruje lidi, kteří potřebují pomoc,“ kritizoval opoziční zastupitel za KSČM Emil Pernica.

Vedení města podle něj podporuje spekulanty. Hlavně tím, že malé byty 1+1 prodává za částky přesahující milion korun.

Ještě loni bylo proti prodeji bytů i hnutí ANO. „Letos jsou nastavená jiná pravidla, která zabránila manipulacím při prodeji bytů,“ vysvětlil obrat zastupitel za ANO Jiří Míšeňský.

V minulém roce vyhrál ve výběrovém řízení uchazeč, který nabídl nejvíc peněz. Ten pak řekl, že o byt ztratil zájem a na řadě byl druhý v pořadí. I ten si koupi rozmyslel a byt získal další z účastníků řízení za podstatně menší cenu. „Městská pokladna tím přišla o stovky tisíc korun,“ je přesvědčený Míšeňský. Nyní je systém nastavený tak, že pokud vítěz byt nechce, vypíše se nové výběrové řízení.

S prodejem souhlasí třeba Jiří Vyklický. „Měly by být hlavně pro mladé do začátku. A cena by tomu měla odpovídat,“ řekl muž.

Město začalo prodávat byty už před lety, například v roce 2010 si nájemníci koupili 182 bytů. Podle blanenského místostarosty Jiřího Crhy to bytovému fondu prospělo. „Vlastníci se o byty starají, domy jsou zateplené, mají nová okna i střechy,“ všiml si Crha. „Letos jsme prodali osm bytů za 7,6 milionů korun a další dva ještě prodáme,“ pokračoval.

V současnosti vlastní město 580 bytů, ponechat si jich chce 270. Hlavně v domech s pečovatelskou službou, bezbarierové a sociální.