Kniha speleologa Zajíčka získala ocenění. Pracuje na další

Vavřinec – Dva roky pátrání v archivech a v pozůstalostech krasových badatelů. Práce přímo v terénu. To vše stálo za knihou Jeskyně České republiky na historických mapách. Publikace speleologa Petra Zajíčka z Vavřince na Blanensku získala nedávno prestižní ocenění. Cenu poroty nakladatelství Academia. To mimo jiné vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců. „Z ocenění poroty, v níž seděla řada odborníků, mám ohromnou radost. A je to pro mě motivace do další práce," řekl Zajíček, který pro blanenský Týden u nás píše seriál Tajemné podzemí Moravského krasu.

Kniha speleologa Petra Zajíčka získala ocenění.

Dodal, že se jedná o unikátní knihu. „O podobné, která by se věnovala historickým mapám a nabídla jejich větší ucelený soubor, nevím. Jedná se o kopie šestačtyřiceti nejvýznamnějších historických map českých a moravských jeskyní. Od roku 1784 po čtyřicátá léta minulého století. Jsou součástí knihy jako příloha. Každá z nich má svůj zajímavý příběh. Čtenáři se dozvědí o jejich autorech, jak a proč vznikaly i o pionýrských dobách krasového badatelství," upřesnil Zajíček. Už předtím napsal dvě knihy o jeskyních. Jako čtvrtá v pořadí mu letos vyjde kniha Moravský kras v ponorné řece času. Podle pracovníka Muzea Blanenska Milana Koudelky, který je jedním z recenzentů, nová kniha zviditelní region a spoustě lidí rozšíří obzory. „Není to žádná vědecká publikace pro úzký okruh lidí. Naopak. Atraktivní a čtivou formou je tam dokonale zmapovaný Moravský kras včetně spousty krásných fotografií,“ uvedl Koudelka. Speleolog Petr Zajíček začíná pracovat na své páté publikaci. Tentokrát se zaměří na krasové oblasti střední a severní Moravy.

