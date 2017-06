K petici na podporu stavby dálnice D43 přibylo 153 jmen

Černá Hora - Mnohé řidiče, kteří v úterý přijeli natankovat k benzince u Černé Hory na Blanensku, překvapila čtveřice žen v oranžových vestách. Jiní přijeli záměrně. Podepsat petici na podporu stavby dálnice D43, kterou ženy přivezly s sebou. Nakonec na ní přibylo 153 jmen. Celkem už petici podepsalo okolo 2300 lidí.

Dlouho plánovaná dopravní tepna má vést z Brna do Moravské Třebové. „Přijel jsem schválně z Letovic. Často jezdím pracovně do Brna a tak vím, že je dálnice potřeba. I Letovicím by se ulevilo, denně tam projíždí spouta aut a kamionů," přiblížil důvody, proč podepsal, František Boček. Zároveň přiznal, že někteří obyvatelé Letovic mají obavy, že by je dálnice odřízla od světa.

Jednou z žen na benzince byla senátorka Jaromíra Vítková. Patří k těm, kdo podnítil vznik petice. „Neočekávám, že zde dnes vybereme tisíce podpisů. Podpisové akce budou pokračovat," řekla senátorka. Podle ní je chybějící D43 zásadní dopravní problém nejen Blanenska. Stávající silnice I/43 je, jak říká, nebezpečná a omezuje rozvoj okresu.

Petice vznikla loni v září. Organizátoři ji předali nejen vládě a parlamentu, ale i zastupitelům kraje.

Petici mohou lidé podepsat také na internetu, kde už se počet jmen blíží třinácti stovkám. Této možnosti využila například Klára Štoudková z Černé Hory na Blanensku. „O petici jsem se dozvěděla na internetu. Podepsala jsem ji, protože si myslím, že současná silnice je opravdu nebezpečná. Za volantem bych se tady bála, nechávám proto radši řídit manžela," přiznala v úterý matka tří dětí.

Největší neznámou plánované dálnice zůstává napojení Brna. „Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje schválili zastupitelé teprve v loňském roce. Nyní byl vybraný zhotovitel studie, která prověří navržené varianty výstavby D43," informovala o dalším posunu mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková.

Podle senátorky Vítkové je důležité dostat položku na stavbu nové dálnice do státního rozpočtu. „Jak se dálnice objeví v rozpočtu, věřím, že se začne stavět," podotkla senátorka.

Reálné je podle ní začít s budováním dálnice v návaznosti na opravy silnic v Moravské Třebové nebo v úseku Sebranice Krhov.

