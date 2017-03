Jeskyně Býčí skála otevře později. Kvůli hnízdění vzácných dravců

Blansko – Zařazování všech dětí do běžné školy. A plnohodnotné začlenění lidí s postižením nebo menšinovým sexuálním zaměřením do společnosti. O těchto tématech se až do pátku baví v Blansku studenti zastupující všechny tyto skupiny z několika evropských zemí. „Akce se účastní dvaatřicet lidí od osmnácti do pětadvaceti let z České republiky, Slovenska, Polska, Bulharska a Maďarska," sdělila Lucie Machačová z organizace Brno for you, která týdenní výměnu mládeže pořádá.