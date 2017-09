Je libo pečínku? Boskovičtí lákají na husí slavnosti

Boskovice – Vůně husích pečínek, koncerty, přehlídka tradičních řemesel. Na to vše lákají čtrnácté Husí slavnosti, které se uskuteční o víkendu v Boskovicích.

Husí slavnosti. Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/Jan Charvát

Pro návštěvníky dvoudenních slavností připravili pořadatelé bohatý program včetně řady hudebních vystoupení v areálu letního kina. „Nejvíce lidí očekáváme na koncertech Kristíny, Marka Ztraceného a Václava Neckáře, protože tato jména mluví sama za sebe,“ řekl dramaturg Kulturních zařízení města Boskovice Ivo Legner.

POP I LIDOVKY

Na Husích slavnostech však nevystoupí jen populární umělci. Značný prostor dostanou také zástupci lidové hudby. „Osobně se nejvíc těším na vystoupení s názvem Beránci a vlci, které začne v neděli v poledne. Jedná se o tři různé hudební formace: Jitka Šuranská Trio, RukyNaDudy a ženský sbor z Kudlovic. Diváci se mohou těšit na netradiční úpravy moravských folklorních písniček ale také na boskovického mandolinistu Martina Krajíčka. Ten bude hrát s Jitkou Šuranskou,“ zmínil Legner.

Park u zámeckého skleníku se během husích slavností promění v trh lidových řemesel, který návštěvníkům nabídne nejen husí speciality, ale i produkty související s podzimem nebo soutěž restaurací o nejlepší husí pečínku.

ZÁBAVA PRO DĚTI

Pořadatelé nezapomněli ani na ty nejmenší, pro které připravili program v parku pod letním kinem. „Program je nachystán na sobotu i na neděli. Děti se mohou těšit například na komedianty na káře nebo žongléry, ale uvidí ještě mnohem víc,“ sdělil Legner.

Po návštěvě slavností se můžou děti i dospělí vydat do vybraných boskovických restaurací, kde budou servírovat tradiční husí pečínku, bez které by to nebyly ty pravé husí slavnosti.

STANISLAV ŠINDELKA