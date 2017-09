Jantarová stezka? Další dva roky jízdy po silnici

Blanensko – Trasa EuroVelo 9 spojuje pobřeží Baltu s Jadranem. Po její části jezdí i cyklisté z Adamova do Blanska a zpět. Úsek stále čeká na bezpečnější řešení. Situace se má změnit od roku 2020.

Vinařské stezky. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Tomáš Škoda

Mimoúrovňové křížení. Stezka dál od silnice, částečně mezi železniční tratí a řekou Svitavou. Tak si představují nejlepší řešení nové trasy pro cyklisty úředníci Jihomoravského kraje.

Zatím jezdí lidé na kolech v části mezinárodní trasy EuroVelo 9 stále po silnici. „Úsek ČKD Blansko – Nový hrad – Adamov nesplňuje podmínky bezpečnosti. Jihomoravský kraj se snažil řešit bezpečnost cyklistů dočasným řešením. Třeba svislým značením a vyznačením cyklistických pruhů podél krajnic pomocí ozvučného pásu,“ uvedl projektový manažer z odboru regionálního rozvoje Jihomoravského kraje Jaroslav Keprt.

Automatické sčítače počítaly cyklisty v roce 2011. Pod Novým hradem jich tehdy od ledna do října projelo přes pětadevadesát tisíc. Lidé tudy jezdí na kole jen tak pro radost i do práce. Na úseku od Kateřinského mostu do Blanska musí jet po silnici, která spojuje Blansko s Lipůvkou. Kolem cyklistů projíždí vysokou rychlostí jedno auto za druhým.

Mezinárodní trasa EuroVelo 9 je v republice známá jako Jantarová stezka. Měří 1930 kilometrů a spojuje polský Gdaňsk s chorvatskou Pulou. Jízda po ní by měla být především bezpečná. Bezpečně se však cyklista na tomto úseku necítí.

Nyní se zdá, že se úřednický aparát pomalu roztáčí. „Dodavatelé studie proveditelnosti cyklokoridorů v Jihomoravském kraji a projektové dokumentace cyklokoridorů v Jihomoravském kraji jsou už vybraní. Smlouvu s nimi uzavřeme ještě v září,“ přiblížil posun v přípravě nové cyklostezky Keprt.

Následovat bude zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, vydání územního rozhodnutí, případné další rozhodnutí, výběrové řízení na zpracování dokumentace pro stavební povolení. To všechno by úředníci chtěli stihnout do konce roku 2019. „V případě vydání stavebního povolení může stavba začít v roce 2020,“ uvedl Keprt. Pokud na ni budou peníze, například ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Cyklisté se na bezpečnější stezku těší. „Bude to úleva pro nás i pro řidiče aut. Jde tam o život,“ řekl Josef Trunda z Adamova.

Cyklostezku, po které by v klidu projeli městem, chtějí i v Adamově. Zatím marně. „Náklady na cyklotrasu jdou až k částce čtyřicet milionů korun. Musíme počkat, až dostaneme dotace,“ sdělil starosta Roman Pilát.

Kraj vyhlašuje každý rok dotační program Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji. Je zaměřený na podporu zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky.

Například dva miliony korun z dotací jdou na opravu trasy Šíbrnka, která vede Rakoveckým údolím. Další dva dostalo Blansko na úsek cyklostezky za autobusovým nádražím. Úspěšní byli také v Rousínově na Vyškovsku. Na stezku Slavíkovice dostali milion a 400 tisíc korun.

Krajské peníze na cyklotrasy

∙ 1,4 milionu korun – Rousínov – Společná stezka pro chodce a cyklisty Slavíkovice

∙ 2 miliony korun – Blansko – Cyklostezka – úsek Autobusové nádraží

∙ 2 miliony korun – Mendelova univerzita - Oprava části cyklotrasy Šíbrnka

∙ 284 000 korun – Drnovice – Cyklostezka – napojení Žleb