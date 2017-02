Jámu zaplní Centrum polytechnického vzdělávání za sedmdesát milionů

Boskovice – Jáma po rozestavěné sportovní hale ve Slovákově ulici v Boskovicích by se měla už brzy zaplnit. Město má v plánu na jejím místě postavit Centrum polytechnického vzdělávání. Náklady na vybudování jsou téměř třiasedmdesát milionů korun. Město zažádalo o dotaci, která by činila skoro třiašedesát milionů. Z rozpočtu města by tak bylo potřeba „jen" deset milionů korun.

dnes 05:50 SDÍLEJ:

Centrum polytechnického vzdělávání v Boskovicích.Foto: vizualizace: archiv města Boskovice

Cílem projektu je zlepšit výuku technických a přírodovědných oborů na Základní škole Boskovice. „Rozvoj manuální zručnosti je významným předpokladem pro navazující přípravu pracovníků v technických oborech jak na úrovni řemesel a středoškolského vzdělání, tak v návaznosti na vysokoškolské obory,“ zdůvodnila investici místostarostka Dagmar Hamalová. Centrum bude vybavené vnitřní učebnou dřevo–kovo výroby, pro elektroniku a mechaniku se bude využívat učebna techniky a technologií. Ani přírodověda nezůstala opomenutá, ve speciální třídě budou žáci pracovat třeba s mikroskopy. Předpokládané zahájení prací je v dubnu 2018. Názory obyvatel na centrum jsou ale rozpačité. „Nejsem proti stavbě a s tou jámou se musí něco udělat. Nejsem si ale jistý, jestli škola potřebuje budovu za tolik peněz,“ vyjádřil se třeba Tomáš Znamenáček.

Autor: Karolína Štukavcová