Jako Formule 1. V Adamově svištěly z kopce minikáry

Adamov /FOTOGALERIE/ – Ospalé sobotní ráno. Prší. V adamovském sídlišti Ptačina v tuto dobu narazíte většinou jen na osamělé chodce, co jdou s taškou na nákup. Tentokrát jsou v Družstevní ulici už od šesti ráno hotové manévry. Karavany, auta s přívěsy. Desítky minikár. Na chodnících vzniká rychlým tempem závodní depo. „Tady to vypadá jak při závodech formule jedna v Monte Carlu,“ komentuje s úsměvem přípravy na start postarší muž se síťovkou.

Po roce se o víkendu do Adamova vrátily závody minikár. Bezmotorových vozítek, která jedou z kopce s jezdcem samospádem. A v sobotu se jede rovnou o mistra republiky ve slalomu. V neděli je na programu finále poháru České a Slovenské republiky. „Přihlášeno dnes máme sto jedna jezdců z celé republiky i ze Slovenska. Závody nám trošku komplikuje déšť, ale s tím nic nenaděláme. Mám obrovskou radost, že se do Adamova loni po dlouhých letech minikáry vrátily. Podle mého je to divácky atraktivní akce. Bez pomoci místních lidí, rodin závodníků a města bychom ji ale nezvládli,“ říká na startu ředitel závodu Pavel Jirků z týmu Kobra Racing Klub.



Trať vede z Družstevní ulice z prudkého kopce k místní hasičské zbrojnici. Má necelých pět set metrů. Závodníci musejí na trase projet několik slalomových úseků, kde kličkují mezi plechovkami. Na mokré silnici se jakákoliv chyba trestá. Na mokru se jezdí opatrněji, ale i tak dosahují káry podle Jirků rychlosti přes čtyřicet kilometrů v hodině. „Hodně to dnes klouže. Hned v první jízdě jsem udělala hodiny, ale všechno dobře dopadlo. Minikáry u nás jezdí celá rodina. Táta, strýc, bratranci, takže ani mě tento sport nemohl minout,“ hlásí v cíli Zdeňka Lysáčková z Frýdku-Místku.



Do minikár na startu usedají dospělí chlapi i předškoláci. Někteří rodiče závody prožívají víc jak malí jezdci. „Ten náš truhlík to zase na startu prospal a vůbec se neodrazil. Snad nebude na tom mokru moc riskovat a nevybourá se,“ říká krátce po startu jeden z otců.



Závod je i přes nepřízeň počasí perfektně zorganizovaný. Každý pomocník na trati i okolo ní ví, co má dělat. Výsledky a průběh závodu hlásí pořadatelé z amplionů. Průběžné výsledky přilepují na velkou tabuli hned u startu. Na bezpečnost na uzavřené silnici dohlíží strážníci s hasiči. „Na podobné závody jezdíme jako rodina pravidelně po celé republice. Je to kumšt takovou akci zorganizovat. Na trati vždy pomáhají členové rodin závodníků. Například u slalomových úseků jako brankoví rozhodčí. Dnes tady jede sto lidí, tak s dobrovolníky není takový problém jak u méně obsazených závodů. S počasím se nedá nic dělat. To se nenaplánuje. Ale všichni mají stejné podmínky a musí se s tím srovnat,“ vysvětluje u trati Antonín Dvořáček z Libře.



Palce svým vnukům drží v ostré zatáčce také Jiří Procházka z Kopřivnice. „Jede mi tady pětiletý vnuk Filip a desetiletý Kuba. Ten je trojnásobný mistr republiky a dnes jede o další titul. Zatím mu to jede super, tak snad to vydrží. Oběma klukům mokro na trati sedí. Mají to rádi,“ dodává muž a sleduje traktor, který po konci kola vytahuje špalír jezdců na kárách zpět na kopec.



Za chvíli odstartuje další kolo jízd. „Pozor, pozor. Důležité hlášení. V prostoru startu se našla brzdová destička. Zkontrolujte svoje stroje, jestli jsou v pořádku,“ hlásí moderátorka z amplionu.