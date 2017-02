Jak ovládli oheň a vyráběli zbraně? V krasu se vydají za pravěkými lovci

Strážnice - Meandry Moravy u Strážnice na Hodonínsku jsou vzácností, které turisté nikde jinde v republice nenajdou. Největší moravská řeka ubíhá na několika kilometrech v přirozeném korytě. Tok je to pěkně živý, což lze poznat také v zimě. Obvykle mrazům odolává, ale jednou za několik let řeka přece jen zamrzne. To se stalo i letos.