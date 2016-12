Investice v roce 2017: města rozšíří školky, na Zborovce přibude míst pro auta

Blanensko – Přes tři sta sedmdesát pět milionů korun. Zhruba s tolika penězi budou v příštím roce hospodařit Blanenští. Ty největší investice plánuje město zaplatit pomocí dotací. Jako například výměnu technologie chlazení na zimním stadionu a vybudování sněžné jámy.

Opravy sídliště Zborovce rozdělí město přibližně do pěti etap. První za zhruba deset milionů korun má přijít na řadu příští rok. Zástupci města počítají s třiceti novými parkovacími místy, opraveným hřištěm a chodníky. Foto: Vizualizace: město Blansko

Investice podle místostarosty Jiřího Crhy přijde na osmatřicet milionů korun. „Z odpadního tepla, které při chlazení ledové plochy vznikne, budeme rozpouštět zbytky ledu ve sněžné jámě, ale také vytápět kabiny a ohřívat vodu ve sprchách," upřesnil Crha. Dotace ze státního fondu životního prostředí má pokrýt až pětaosmdesát procent nákladů.

DALŠÍ SÍDLIŠTĚ

Blanenští již před časem opravili sídliště Písečná a Sever a příští rok přijde na řadu sídliště Zborovce, kde je zhruba tisícovka bytů. S první etapou prací za deset milionů korun má městu pomoci dotace z ministerstva pro místní rozvoj. Tamní obyvatelé se mohou těšit asi na třicet nových parkovacích míst, chodníky, opravená hřiště či více zeleně. Například jedna z obyvatelek sídliště Pavla Kašparová si však myslí, že plánovaná rekonstrukce nic zásadního nepřinese. „Byla jsem na besedě, která se oprav týkala, a mnoho věcí se tady nezmění. Počet parkovacích míst je na sídlišti katastrofální a přibude jich málo. Město by mělo něco dělat i se silnicí u plynárny, která je úzká a nebezpečná. Před časem nám tady vysázeli sakury, které se sem příliš nehodí. Uschly a opadává z nich suché listí," zhodnotila Kašparová.

Na deset milionů korun přijde oprava zchátralé ubytovny na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka, kde bydlí převážně sociálně slabí lidé. Město ji chce přebudovat na zázemí pro sportovní oddíly. „Budou tam klubovny pro oddíly, kanceláře pro zástupce České unie sportu a také zaměstnance Služeb Blansko. V prostorách ubytovny vznikne i zasedací místnost pro různá školení trenérů a jednání. Ubytovna tohoto typu na sportoviště podle mě nepatří. Sice přijdeme o peníze z nájemného, ale na prvním místě je pro nás zázemí pro sportovce," sdělil jednatel Služeb Blansko Jiří Charvát.

Rozpočet Boskovic pro příští rok bude schodkový. Počítá s kompletním utracením naspořených peněz ve výši pětašedesáti milionů korun. „Příjmy jsou ve výši přes 293 milionů korun a výdaje ve výši přes 358 milionů. Schodek ve výši 65 milionů korun je krytý přebytkem hospodaření z minulých let," uvedla vedoucí boskovického finančního odboru Dana Baláčová.

Boskovičtí rozšíří mateřskou školu na ulici Bílkova za šestadvacet milionů korun. Ve dvou nových třídách po osmadvaceti dětech bude místo i pro ty od dvou let. „Reagujeme na to, že se maminky chtějí do zaměstnání vracet dříve," uvedla starostka Boskovic Hana Nedomová. Město také počítá s dokončením opravy hlediště letního kina za deset milionů korun. Rekonstrukce za miliony korun se dočkají ulice Tyršova, Legionářská a Štefánikova.

OPĚRNÁ ZEĎ I RADNICE

Letovičtí plánují podle vedoucí finančního odboru Lucie Bouskové opravit opěrnou zeď, kolem které vede cesta k zámku. Za šestnáct milionů korun. „Byl tam zákaz vjezdu, a kdybychom to neřešili včas, mohla by se zřítit. Čtrnáct milionů bude stát oprava vnitřních prostor radnice. Půjde o kompletní přestavbu, vstup do budovy bude bezbariérový," přiblížila Bousková.

Také Olešničtí rozšíří mateřskou školu. Přibude tam jednadvacet míst a prostory budou modernější. „Přijde to na čtrnáct milionů korun a devadesát procent nákladů nám pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. O letních prázdninách necháme opravit podlahy, vytápění či stropy. Půjde o kompletní obnovu interiérů včetně hudebních nástrojů či talířů," přiblížil starosta Olešnice Zdeněk Peša.

Kunštátští chtějí například v místní části Újezd postavit multifunkční hřiště za čtrnáct milionů korun. Pokud tedy město podle starosty Zdeňka Wettera získá dotaci z ministerstva školství. Ve Velkých Opatovicích plánují mimo jiné opravit stávající a vybudovat nová parkovací místa za více než jeden a půl milionu korun.