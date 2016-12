Hrozba povodní? Jen prevence. V Lysicích čistí zanesené koryto potoka

Lysice – Koryto potoka protékajícího Lysicemi bylo zanesené různými usazeninami. Sice kvůli tomu přímo nehrozilo, že by městys postihla povodeň, přesto se ho správce rozhodl vyčistit. Práce začaly letos na podzim a budou pokračovat v příštím roce.

O potok se starají Lesy České republiky. „Na náš podnět provedli pracovníci odboru tvorby a ochrany životního prostředí Městského úřadu v Boskovicích povodňovou prohlídku. Ukázalo se, že potok má sníženou kapacitu profilu. Koryto bylo zanesené sedimentem. Pracovníci také odhalili poškozené opevnění opěrných zídek prahů a pasů říčky," informovala mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.

PREVENTIVNÍ ÚPRAVY

Podle ní však situace nebyla tak vážná, že by kvůli zanesení potoka v obci hrozily povodně. „Jedná se spíše o prevenci," doplnil k tomu starosta městyse Lysice Pavel Dvořáček.

Zatím je pročištěné koryto potoka a odstraněné a odvezené nánosy usazenin. Na zimu práce ustaly, ale znovu začnou hned, jakmile to počasí opět dovolí. „Předpokládáme, že to bude koncem února nebo v březnu. Vše by mělo být hotové v polovině května příštího roku," dodala Jouklová.

V plánu jsou ještě betonářské práce na pasech, přizdívkách a opěrných zdech nebo také opravy spárování zdí. Na závěr koryto dočistí. Jeho kapacita pak bude větší než dosud.

Údržba potoka v Lysicích přijde téměř na dva a čtvrt milionu korun včetně projektu. Necelý milion Lesy České republiky získaly na dotacích.

