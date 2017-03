Hra na vojáky s replikami zbraní: chataři se kvůli airsoftu obávají o bezpečnost

Blanensko – Hrají si na vojáky s věrohodnými replikami zbraní. Nově vzniklý airsoftový spolek ve Velkých Opatovicích na Blanensku chce využívat část obecních pozemků pro tréninky. Někteří tamní obyvatelé jsou z toho rozpačití a bojí se o bezpečnost.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Petr Švancara

„Vymezená plocha pro tuto činnost je dost malá. Nedokážu si představit účinná bezpečnostní opatření. Bude to fungovat do prvního maléru,“ vyjádřil se třeba předseda sdružení pěstitelů jiřin Pavel Ševčík.

Při airsoftu po sobě lidé střílí plastovými kuličkami. Je k tomu zapotřebí větší prostor, většinou v lese. Poznávacím znakem je vojenské oblečení, ochranné pomůcky na obličej a zbraně. Ty jsou pro neznalého člověka nerozeznatelné od pravých.

Tréninková oblast má vzniknout na obecní parcele o výměře davadesáti tisíc metrů čtverečných. „Spolek bude využívat přibližně jeho třetinu, a to v sousedství chatové oblasti u Smolenské přehrady,“ upřesnila starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová.

Možná rizika týkající se bezpečnosti si uvědomuje i nový airsoftový spolek. „Na každé cestě vedoucí k vyčleněné ploše budou cedulky s hrací dobou a upozornění,“ ujistil předseda spolku Jakub Dokoupil s tím, že hrát by chtěli maximálně dvakrát do týdne, většinou ale jen v neděli.

Rozdíl mezi airsoftem a paintballem

● Airsoft – taktická simulace reálného boje s použitím vzduchových nebo plynových maket reálných zbraní. Střílí se plastovými kuličkami. Nejsou zapotřebí umělé překážky, ty obstará příroda. Hraje se na větších územích

● Paintball – je simulace boje. Střílí se kuličkami naplněnými barvou, které označí zásah. Pistole nepřipomínají reálné zbraně. Je to rychlá hra na menším prostoru, která trvá přesně vymezený čas. Jsou zapotřebí umělé překážky. U přenosných hřišť jsou až tři metry vysoké

Spolek sepsal vedení obce čestné prohlášení. Členové v něm slibují, že po sobě budou uklízet, používat speciální kuličky, které se v lese rozloží, a dodržovat patřičnou bezpečnost. „Dále jsme dohodnutí, že spolek vydá v našem zpravodaji článek na téma založení spolku a seznámí čtenáře s jeho činností. Také popíší lokalitu, ve které se budou pohybovat. Zpravodaj dodáváme do každé domácnosti, všichni budou informovaní,“ ubezpečila Gerbrichová.

Pozemek obec pronajme spolku do konce tohoto roku. Pak vyhodnotí jeho fungování. Podle slov starostky nic nebrání vedení města ani policii, aby namátkově činnost spolku a dodržování prohlášení zkontrolovali.

Pavel Ševčík ovšem upozornil i na nepříznivý dopad hry na myslivost a klid zvěře. „Tuto skutečnost jsme konzultovali s mysliveckým sdružením. Lokalita je mezi přehradou a krajskou silnicí, zvěř se tam vyskytuje málo. Shodli jsme se, že by místo mohlo sloužit spolku,“ reagovala starostka. Původně měl být prostor pro airsoft nad novým hřbitovem, myslivci ale označili jako nejvhodnější právě oblast vedle přehrady.

Na posledním jednání opatovického zastupitelstva rovněž zazněly obavy z plastových nábojů. Používané střely mají být totiž podle některých dovážené z Číny a obsahovat semínka invazivní plevelné rostliny. „To je úplný nesmysl, o tom jsem nikdy neslyšel,“ odmítl takové zprávy předseda spolku Dokoupil. Ten ho založil právě proto, aby mohli hrát oficiálně na městském pozemku.

Airsoft se hraje v přírodě, překážky tvoří les. To je jeden z rozdílů oproti příbuznému paintballu s umělými překážkami na menším prostoru. „Airsfort jsme organizovali. Je spousta typů hry a každá má svá pravidla,“ podotkl majitel vyškovského Paintball Attack Ivo Švec. Oficiální airsofotové hřiště na Vyškovsku není.

Švec: Hrozí tučná pokuta

Vyškov – Airsoft. Taktická hra, při které po sobě nadšenci ve vojenském oděvu střílí v lese malými plastovými kuličkami. Pokud jsou ale z nesprávných materiálů, znečišťují přírodu a můžou být hrozbou pro životní prostředí. "Většinou je používají skupiny, které hrají bez potřebných povolení," říká majitel firmy Paintball Attack Ivo Švec.



S jakým střelivem by se mělo v přírodě hrát?

Mají se používat kuličky na přírodní bázy, které se v přírodě rozloží. Jsou ale samozřejmě dražší. Ti, kteří hrají načerno, je zpravidla nepoužívají. Vystřílet se dá přitom za hru až čtyři tisíce kuliček. Záleží na typu zbraně.



Co to znamená hrát načerno?

Na airsoftovou činnost potřebujete živnostenský list a koncesi na půjčování zbraní a prodej střeliva. Většinou se nelegální hráči domluví třeba na facebooku, vezmou zbraně a jdou prostě jen tak střílet do lesa. Nebo se domluví s majitelem nějakého pozemku.



Jaký trest takovým hráčům hrozí?

Kdyby jim na to někdo přišel, tak docela tučná pokuta.