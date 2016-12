Hlaváčová jako dítě stopovala rodiče, kam dárky schovávají. Našla jich plnou loď

Blansko, Barcelona – Mnohanásobná rekordmanka v bazénovém i dálkovém plavání. Několikanásobná přemožitelka kanálu La Manche. Teď je z blanenské rodačky Yvetty Hlaváčové Yvette Tulip. Léta už žije v zahraničí. Závodní plavání pověsila na hřebík a ve španělské Barceloně se naplno věnuje mateřským povinnostem. Má dva syny. Toma a Matta. Vánoce podle svých slov prožívá stejně intenzivně jako v dětství.

„To jsem měla svoji svatou trojici. Dárky, pohádky a cukroví. Teď když jsem dospělá a mám svoji rodinu, je to stejné. Tedy skoro. Jako dítě jsem dárky dostávala a nyní je především dávám. Dělat radost, to je to nejkrásnější v životě. A Vánoce jsou ta nejlepší příležitost. I když se snažím celoročně," usmívá se žena.

Vánočnímu stresu a shonu nepodléhá. „Vše svítí, voní, hrají koledy a krásná atmosféra na vás dýchá na každém kroku. Pro mě nejsou Vánoce stres, uklízení a pečení. Naopak. Vše mě baví mnohem více právě o Vánocích. I uklízení," dodává.

Nezapomenutelné pro ni byly svátky před čtyřmi lety, kdy se jí s manželem narodil v prosinci první syn Tom. „Přijeli jsme z porodnice a bylo to něco úžasného. První Štědrý den jako máma. Zdravé miminko doma. Poprvé jsme byli tři. Teď mám drobečky doma dva a každým rokem jsou Vánoce krásnější. Děti vnímavější, je v tom víc emocí," říká bývalá plavkyně.

Jako dítě měla největší radost, když pod stromečkem našla závodní kolo. A také když stopovala rodiče, kam dárky schovávají. „Jednou jsem týden před Štědrým dnem našla dárky u nás v garáži. Táta je schoval do lodě. Ale já je stejně našla. Vylezla jsem na naši dacii a měla dárky jako na dlani. Loď byla plná a bylo tam vše, co jsem si jen mohla přát. Tatínek jako vždy nešetřil," směje se.

Nikdo ji nerušil a měla tak čas si vše vyzkoušet a prohlédnout. „Byla jsem tam snad dvě hodiny a táta se pak hrozně divil, že pod stromečkem vše poznám i přes balicí papír. Připadala jsem si jako v ráji. Mávám ti, tati, a děkuji."