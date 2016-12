Hektolitry hrstkové polévky na Štědrý den zahřejí i pomohou potřebným

Boskovice, Letovice - Pojíst na Štědrý den k obědu dobrou polévku a ještě tím pomoct potřebným. Polévka pro chudé i bohaté se v sobotu už podvaadvacáté od jedenácti do dvanácti hodin uskuteční na Masarykově náměstí v Boskovicích. Od dvanácti hodin se bude polévka nalévat i v Letovicích. Dobrovolné příspěvky pomohou potřebným.

Rozdávání vánoční polévky v Boskovicích. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Charvát

V Boskovicích letos poprvé nebude polévka pocházet z restaurace Makkabi, která letos ukončila provoz, ale ze stacionáře Betany. „Je to symbolické, protože právě na toto zařízení putovaly v roce 1995 a 1996 první peníze z akce," uvedl za organizátory Rudolf Burgr.

Kam pro polévku

- Kdy: sobota

- Kde: Boskovice od 11.00, Letovice od 12.00

- Za kolik: dobrovolný příspěvek

Pořadatelé navaří přes tři sta litrů hrstkové polévky. „V posledních letech vždy přišlo kolem tisícovky lidí. Stabilní jsou i příspěvky zúčastněných. Za posledních sedm let byl výtěžek pokaždé více než šedesát tisíc korun za jedinou hodinu. Loni padl absolutní rekord, a to 74 169 korun," uvedl Burgr.

I letos výtěžek poputuje na místní charitativní účely. „Kromě polévky si budou moci lidé odnést domů i duchovní symbol Vánoc v podobě světla z Betléma," dodal Burgr.

V Letovicích akci organizuje občanské sdružení PaLetA. Sto litrů polévky, taktéž hrstkové, dodá Hotel Dermot. I tam se lidé sejdou na Masarykově náměstí a budou si kromě polévky moct odnést betlémské světlo. „Příchozí si zazpívají koledy, doprovodí je živá kapela," uvedla za pořadatele Drahoslava Kráčmarová.

DALŠÍ VÁNOČNÍ AKCE

Vánoce na zámku

25. a 31. prosince od 10.00 do 16.00 Lysice, 26. až 28. prosince od 16.00 do 19.00 Boskovice

Lysický a boskovický zámek přivítají návštěvníky i o svátcích. V Lysicích je čeká prohlídka adventně a vánočně vyzdobených prostor s povídáním o zámeckých Vánocích. Mohou se také posilnit medovinou, zhlédnout různě nazdobené vánoční stromečky a zapojit se do adventní dílny v renesančním salonku vedle pokladny nebo si poslechnout vánoční koledy s živými muzikanty. V předzámčí bude k vidění výstava rozličně ztvárněných andělů v historickém i současném provedení, kam je vstupné dobrovolné.

Boskovický zámek láká na vánoční prohlídky v kostýmech. Předem je nutná rezervace.

Kde: zámky Lysice a Boskovice

Za kolik: 130 korun dospělí, 90 korun děti v Lysicích, 150 korun dospělí, 80 korun děti v Boskovicích

Silvestrovské promítání

31. prosince od 17.00

Poslední den v roce zve boskovické kino na tradiční silvestrovské promítání. To se ale letos neuskuteční na obvyklém místě v letním kině, nýbrž o kousek vedle. Kvůli rozsáhlým opravám kina se bude promítat u Zámeckého skleníku. „Je to netradiční a jde o menší plochu, ale věříme, že se tam všichni vejdeme," řekl vedoucí boskovického kina Tomáš Marvan. Ten očekává účast kolem jednoho tisíce lidí. Příchozí se mohou těšit na hodinové pásmo pohádek, kterých bude přibližně deset.

Na plátně se mihne Křemílek a Vochomůrka i třeba Krteček. „Samozřejmě bude přichystáno i něco na zahřátí pro příchozí. Pro děti čaj a svařený džus, pro dospělé něco ostřejšího, například svařené víno," dodal Marvan. V šest hodin vypukne silvestrovský ohňostroj.

Kde: u Zámeckého skleníku v Boskovicích

Za kolik: vstupné dobrovolné

Silvestr na rozhledně

31. prosince od 10.00 do 15.00

Rozhledna Podvrší ve Veselici se na Silvestra tradičně otevře k prohlídce i setkání lidí. Účastníci silvestrovského výstupu na rozhlednu se dočkají svařeného vína, teplého čaje či zelné polévky. Akce se koná za každého počasí. „Vloni přišlo asi tisíc lidí a každým rokem jich přibývá," řekl předseda pořádajícího sdružení Veselická kaplička Miloslav Novotný.

Kde: rozhledna Veselice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Koncerty

KOLEDOVÁNÍ MALOHANAČKY

Kde: různá místa ve Velkých Opatovicích

Kdy: 23. 12., od 8.00



VÁNOČNÍ KONCERT SBORU RASTISLAV

Kde: kostel sv. Martina Blansko

Kdy: 26. prosince, 16.00



NOVOROČNÍ KONCERT

Kde: kulturní dům Kunštát

Kdy: 1. 1., 17.00



KONCERT S MILOŠEM PERNICOU A HANOU BUDIŠOVOU

Kde: skleník Boskovice

Kdy: 1. 1., 19.00

Výstavy

BOSKOVICKÝ BETLÉM (dílo Jaroslava Koutného)

Kde: Muzeum regionu Boskovicka, Boskovice

Kdy: do 8. ledna



VÁNOČNÍ VÝSTAVA A POHYBLIVÉ BETLÉMY

Kde: arboretum Borotín

Kdy: od 9.00 do 11.00, od 14.00 do 16.00, do 26. prosince



VÝSTAVA ZE SBÍRKY MARIE HEJLOVÉ (betlémy, vánoční výzdoba, obrazy, starožitné hračky)

Kde: Galerie Domino, Letovice

Kdy: do 15. ledna

Sportovní a turistické akce

VÁNOČNÍ PLAVÁNÍ

Kde: Městské lázně Boskovice

Kdy: 26. 12., 10.00 až 20.00



SILVESTROVSKÁ VYCHÁZKA

Kde: sraz na náměstí v Jedovnicích

Kdy: 31. prosince, od 9.00



ŠTĚPÁNSKÉ STŘELBY

Kde: hasičský sklípek Borotín

Kdy: 26. 12., od 13.00



NOVOROČNÍ VYCHÁZKA (s opékáním buřtů)

Kde: start od klubovny KČT, Velké Opatovice

Kdy: 1. 1., od 10.30

Akce pro děti a rodiny

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Kde: Městská knihovna Blansko

Kdy: 23. 12., 10.00 až 15.00



ZDOBENÍ STROMEČKU PRO ZVÍŘATA

Kde: dětské hřiště na Podlesí Blansko

Kdy: 23. 12., 10.15



KOSTELNÍ BETLÉM (komentovaná prohlídka)

Kde: kostel sv. Martina Blansko

Kdy: 25., 26. 12., 10 až 16.00



DĚTSKÝ ČOKOSILVESTR (promítání, ohňostroj)

Kde: kino Blansko

Kdy: 31. 12., od 16.30

Další akce

ŠTĚDRODENNÍ ZASTAVENÍ (s polévkou a svařeným vínem)

Kde: zámecký park, nádvoří zámku, Blansko

Kdy: 24. 12., od 10.00 do 12.00



VÁNOČNÍ SETKÁNÍ (s poezií Jaroslava Seiferta, polévkou, vánočním punčem)

Kde: kostel sv. Jiří, Velké Opatovice

Kdy: 24. 12., 10.30



ŽIVÝ BETLÉM

Kde: zámecký park Blansko

Kdy: 25. 12., 14.30



NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

Kde: náměstí Republiky Blansko

Kdy: 1. 1., 17.00

KATEŘINA ŠTEFKOVÁ