Hasiči v Blansku mají nový zvon Florián a zásahové auto. Požehnal jim páter

Blansko /FOTOGALERIE/ – Třiatřicet centimetrů a jedenatřicet kilogramů. To jsou míry kovového zvonu, který ve čtvrtek dopoledne na požární stanici slavnostně odhalili blanenští hasiči. Pojmenovali ho po svém patronovi svatém Floriánovi.

Na plášti zvonu je několik symbolů. „Jedním z nich je znak hasičského záchranného sboru a na zadní části je také vyobrazené naše první zásahové vozidlo. Zvon se na stanicích v minulosti používal při vyhlašování poplachů. My ho budeme mít jako symbol. V dnešní době se pomalu vytrácí vzájemná úcta, respekt k dovednostem druhého a nezištná pomoc. Zvon by měl symbolizovat to, že tady všichni táhneme za jeden provaz," řekl vedoucí územního odboru Blansko Martin Oujezský. Zvon si Blanenští nechali vyrobit v Brodku u Přerova a ve čtvrtek mu požehnal páter Rostislav Novotný, stejně jako nové zásahové cisterně s automatickou převodovkou.