Hasiči si sáhli na dno v drsné soutěži. Navíc pomohli nemocným dětem

Doubravice nad Svitavou /REPORTÁŽ/ – Vytáhnout na laně holýma rukama pětadvacetikilový kanystr do několikametrové výšky. Převrátit obří pneumatiku, táhnout osmdesátikilovou figurínu nebo v plné polní v zásahovém obleku a s dýchací technikou zdolat dvoumetrovou bariéru. A čas běží. To je TFA. Toughest Firefighter Alive neboli Nejtvrdší hasič přežije.

Tak se jmenuje hasičská soutěž, která přibližuje ostrý zásah v terénu. V Doubravici nad Svitavou dává v sobotu dopoledne zabrat i trénovaným borcům. V cíli několik minut lapá po dechu i mistr republiky Tomáš Máca. „Je to pořádná makačka. Jenom oblek s dýchací technikou váží tak dvacet kilo. Nejvíc mi dalo zabrat vytahování barelu na laně do výšky na lešení. Lano hodně klouzalo,“ říká ramenatý chlapík, ze slatinského sboru dobrovolných hasičů. V civilu se živí jako instalatér.

Na závody se v připravuje v průběhu celého roku. „Bez dobré fyzičky není dobrý čas nebo člověk závod nedokončí. Chodím do posilovny, běhat a snažím se co nejvíc hýbat,“ usmívá se brněnský hasič, který nakonec vítězí v kategorii nad pětatřicet let. Trať zdolává v čase tři minuty a jedenáct vteřin.

Na trať se nakonec postupně vydává bezmála šedesátka hasičů z celé jižní Moravy i ze vzdálenějších koutů republiky. Včetně osmi žen. Řezník, programátor CNC strojů nebo servisní technik. „Jednotlivá stanoviště mají simulovat ostrý zásah. Chlapi si při závodě sáhnout pěkně na dno,“ hlásí organizátor doubravického závod Radek Hajný.

Zatímco se závodníci potí v zásahových oblecích, tak obecenstvo se za opáskovanou tratí choulí v zimních bundách. „Já bych odpadl hned u toho převracení pneumatiky. Stačí mi ta moje, co mám kolem pasu. I ta mi dá dost zabrat,“ směje se jeden z diváků.

Nasazení dobrovolných hasičů přihlíží i Jan Smrčka z Doubravice nad Svitavou. „Jsou to borci. Můj obdiv mají všichni, kdo do závodu nastoupí. Stejně obdivuji i dobrovolné hasiči, když jedou k ostrému zásahu. Kolikrát jsou na místě první a zachraňují životy. Nejedná se jen o požáry ale i o dopravní nehody. Myslím si, že by měli mít od státu větší podporu. Držet tyto jednotky, aby fungovaly, má podle mě smysl,“ říká důchodce.

V doprovodném programu si děti pod dohledem blanenských zástupců BESIPu zkoušení znalosti silničního provozu. Dospělí si pak můžou se speciálními brýlemi, které simulují různé stupně opilosti, vyzkoušet slalom.

Doubravický závod je zároveň posledním letošním podnikem Moravské ligy TFA. Založilo ji pět sborů dobrovolných hasičů z Brněnska, Svitavska a Blanenska. „Každý z těchto pěti sborů pořádá vlastní závod. Domluvili jsme se, že by nebylo špatné z toho udělat soutěž a umístění počítat celkově. Něco podobného tady chybělo,“ dodává Radek Hajný.

Jednotlivé sbory se zároveň dohodly, že při závodech přispějí na dobrou věc. Chtějí pomoci vážně nemocným dětem, které se léčí na onkologickém oddělení v Dětské nemocnici v Brně. „Chceme více zviditelnit dárcovství kostní dřeně. Spousta lidí o něm moc neví. Konkrétně mně zachránilo život. V osmnácti letech jsem onemocněl leukémií a jen díky vhodnému dárci jsem přežil,“ říká člen sboru dobrovolných hasičů ve Velaticích Martin Sedlák.

Zákeřnou chorobu tehdy překonal a ve dvaatřiceti letech nastupuje při závodech v TFA. Jeho kolega z Doubravice Radek Hajný dodává, že hasiči sbírají pro děti hračky, knihy nebo plyšáky. Po skončení ligy se pak s dárky vypraví do nemocnice.

V sobotu se v Doubravici mohli zájemci zapsat do registru dárců kostní dřeně. „Celkem se zapsalo dvanáct lidí. Sbírka pro děti, které se léčí na onkologickém oddělení Dětské nemocnice Brno, měla velký úspěch. Nasbíralo se množství dárků. Plyšových hraček a knížek, které budou během podzimu předány přímo v nemocnici,“ uvedla Eva Sáňková z Doubravice nad Svitavou.

TFA Doubravice nad Svitavou

Muži do 35 let

1. Martin Břenek 3:09:03

2. Michal Skřivánek 3:09:39

3. Zdeněk Král 3:16:75



Muži nad 35 let

1. Tomáš Máca 3:11:13

2. Radek Tesař 3:15:80

3. Petr Slouka 4:15:80

Ženy

1. Skoupá Hana 3:49:32

2. Švábeníková Anička 4:51:75

3. Vaverková Pavlína 5:02:39

Moravská liga TFA 2017

Muži do 35 let

1. Martin Břenek

2. Michal Skřivánek

3. Martin Novotný

Muži nad 35 let

1. Radek Tesař

2. Pavel Tichý

3. Petr Mrňka

Ženy

1. Hana Skoupá

2. Pavlína Vaverková

3. Zdeňka Mrňková