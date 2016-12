Garáže v městské památkové zóně na prodej? Boskovická radnice nemá zájem

Boskovice – Dvě garáže v proluce na ulici Plačkova v Boskovicích nabízeli k odkupu jejich majitelé. Za sto padesát tisíc korun. Nacházejí se v městské památkové zóně a stojí na městském pozemku. A podle zákona má vlastník parcely, na kterých se stavba nachází, předkupní právo. „Žádosti jsme posoudili a radě města doporučili nabídku odmítnout, protože město nemá v této lokalitě zpracovaný žádný záměr," uvedla vedoucí odboru správy majetku Gabriela Šmerdová.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lukáš Kaboň

To se ale nelíbí například zastupiteli Jiřímu Pevnému. „Sice to v přepočtu vychází na sedm a půl tisíce korun za metr čtvereční, ale proč to nevykoupit? Město vykupuje i pozemky v jiných lokalitách a toto je centrum. Ceny nemovitostí rostou, a pokud budou klesat, tak u garáží ceny stejně neklesají. Spíše bych se snažil vykoupit i tu třetí garáž, která tam je. A městu by se tím otevřel prostor pro nějakou stavbu," míní Pevný.

Také podle zastupitele Radka Mazáče jde o zajímavou lokalitu a byl by rád, kdyby se město jejím využitím dál zabývalo. „Konkrétní představu o řešení proluky zatím nemáme, ale budeme se tím zabývat," přislíbila starostka Boskovic Hana Nedomová.

Návrh na zastavění pozemku před časem městu předložil soukromý investor. „Chtěl tam postavit víceúčelový dvoupodlažní objekt. O dalším osudu této studie však nic nevíme," řekl vedoucí odboru rozvoje města a investic Petr Zouhar.

Místostarostka Jaromíra Vítková doplnila, že město nyní řeší proluku U Koupadel, kterou chce zastavět.