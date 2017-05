Duchovní pomoc. K nemocnicím teď oficiálně patří i kaplani

Blanensko, Vyškovsko - Vyškovský nemocniční kaplan Jiří Štreit musí být neustále na telefonu. Když si jej vyžádají rodiny nemocných nebo sám umírající, vyráží okamžitě k němu. V jakoukoli denní i noční hodinu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Volají ho silně věřící lidé na odděleních pro dlouhodobě nemocné, i ti, kteří v kostele nikdy nebyli. Debatují spolu o smyslu utrpení i o společných známých. „Vždycky rozhovor končím modlitbou, ať se jedná o kohokoliv. Ještě se mi nestalo, že by někdo odmítl,“ svěřil se Štreit.



Nemocniční kaplany mají ve Vyškově už od roku 1993. Nový metodický pokyn ministerstva, podle něhož má být duchovní součástí nemocničního týmu, pro ně tedy nepředstavuje žádný problém. „Pro nás je důležité to, že kaplan už není ten, kdo je v nemocnici trpěný. Nebo se dostává do nemocnice jen na základě toho, že ředitel této otázce fandí,“ uvedl předseda Asociace nemocničních kaplanů Vítězslav Vurst.



Pacienti vyškovské nemocnice mají duchovní péči zajištěnou nadstandardně. „Dvakrát týdně nám sem dochází kaplanka z husitské církve, jednou týdně duchovní z olomoucké arcidiecéze. Máme tu také kněze, kteří vedou víkendové bohoslužby. Na zavolání ale pacientům zajistíme kaplana z jakékoli církve,“ sdělila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Vyškov Jitka Moravová.

I podle Štreita mají duchovní ve Vyškově s nemocnicí dobré vztahy. „Ale je pravda, že teď naše služby dostaly oficiální ráz a status. Dřív jsme do nemocnic chodili jen na dobré slovo. Přitom všude v Evropě jsou kaplani v těchto institucích naprostou samozřejmostí,“ podotkl.



Také blanenská nemocnice s duchovními dlouhodobě spolupracuje. „Jejich služby máme již dlouhá léta pro pacienty v nabídce,“ potvrdila ředitelka nemocnice Vladimíra Danihelková.



Tamní kaplan Jiří Kaňa za pacienty dochází již sedmnáct let. „Nejde ale jen o typicky duchovní službu. Funguji i jako terapeut, který si vyslechne příběhy lidí,“ popsal Kaňa. Souhlasí s ním i Moravová. „Jsou to takoví lidoví psychoterapeuti, kteří poskytnou i duchovní rozměr,“ shrnula.



S některými pacienty kaplani stráví jen pět minut, protože už téměř nevnímají, s dalšími vedou rozhovory na hodiny. Za den takto navštíví třeba přes deset lidí. Jak řekl Kaňa, za svoji dlouholetou praxi se setkal se všemi možnými lidskými situacemi a osudy. „Proto mě už kontakt s nemocným nebo i umírajícím člověkem nezaskočí. Jsem na to připravený,“ zmínil.

Kaplani ve Vyškově a Blansku

· Ve Vyškově dostávají všichni pacienti po měsíci stráveném v nemocnici dotazník duchovních potřeb, kde si můžou zvolit mimo jiné i služby kaplanů. Ti do nemocnice docházejí ale i bez toho několikrát do týdne. Vyškovští faráři zde také vedou víkendové bohoslužby.

· V blanenské nemocnici přicházejí duchovní vždy o víkendu a mimo to také na žádost pacientů.

· Metodický pokyn ministerstva zdravotnictví vstoupil v platnost letos v polovině dubna. Podle něj musejí mít kaplani magisterské teologické vzdělání a kurz.