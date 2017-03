Dopravní kalamita v centru: na přejezdu u vlakové zastávky se porouchaly závory

Blansko /FOTOGALERIE/ – Na dopravně nejproblematičtějším místě v Blansku to v pondělí v podvečer vypadalo ještě hůř než obvykle. Porouchaly se závory na železničním přejezdu u vlakové zastávky Blansko-město. Ve chvilce se utvořily dlouhé kolony aut, uvízlo v nich i několik autobusů, ucpal se nedaleký kruhový objezd, vlaky tam projížděly krokem a nabíraly zpoždění.

Pátá hodina odpolední, dopravní špička. Lidé se vracejí z práce a z nákupů, vyzvedávají děti z kroužků. „Stojíme zde už přes půl hodiny, za tu dobu projelo už alespoň šest vlaků. Nikdo s tím nic nedělá. Chtěli jsme jet do Rájce a vypadá to, že to budeme muset vzít na Šebrov, což je pořádná zajížďka,“ zlobil se například řidič Dan Vitouch, který jel ve směru od Starého Blanska.

Mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová potvrdila, že v 17.05 hodin se porouchalo zabezpečovací zařízení na přejezdu. „Na místě už jsou naši technici, do dvaceti minut by to mělo být opravené,“ ujistila po šesté hodině. Podle ní podobné poruchy nejsou časté, ale občas k nim dojde. „Jde jen o techniku, může se to stát. Bohužel v Blansku k tomu došlo v čase dopravní špičky, kdy tudy projíždí velké množství osobních vlaků i rychlíků. Jde o vytíženou koridorovou trať,“ doplnila.

Mluvčí Českých drah Monika Bezuchová uvedla, že vlaky kvůli poruše nabíraly mírná zpoždění. Bylo to hlavně kvůli tomu, že v podobných případech musí jet rychlostí do pěti kilometrů v hodině, aby zvládly bezpečně zastavit. „Rychlíky se tam pak křížily, takže měly proti jízdnímu řádu menší zpoždění,“ dodala.

V daném místě jsou problémy časté, i když signalizace funguje tak, jak má. Kvůli tomu, že tam projíždí velké množství vlaků, jsou závory přes den dole i čtyřicet minut v hodině. Dlouhodobě neúnosnou dopravní situaci má vyřešit přeložka silnice a most přes trať a řeku Svitavu na Staré Blansko. Stavba má být projektově připravena do konce příštího roku.