Dominik Božek: Mít hrad nebo zámek je romantika i dřina

Boskovice /ROZHOVOR/ - Většinu dosavadního života strávil v Kanadě. Přesto má Dominik Božek ze šlechtického rodu Mensdorff-Pouilly k rodinnému majetku v Boskovicích vřelý vztah. „Péči o hrad a zámek neberu jako práci. Je to součást naší rodinné historie," zdůrazňuje osmačtyřicetiletý šlechtic. Rodina majetek získala už před necelými dvěma staletími. Za minulého režimu ho stát znárodnil, zpět ho rodina získala v roce 1991.

Jaké to je bydlet na zámku?

Lidi si to představují jako velkou romantiku. Není to ale žádný komfort, protože je tady pořád zima. Vytápět takový prostor je hrůza, obytné místnosti mají třeba čtyřmetrové stropy. Ale je pravda, že když jednou bydlíte na zámku, zvyknete si na to. Máme i byty v Brně. Jen zámecká ložnice je skoro stejně velká jako celý byt. Rozhodně je ale pohodlnější bydlet v obyčejném bytě. Zvelebit zámek je na dlouho.

Co všechno obnáší vlastnit zámek a hrad?

Je to romantika, ale zároveň velká dřina. Je to podobné jako vlastnit velký rodinný dům. Jen s tím rozdílem, že do něj neustále investujete peníze, ale pak nemáte šanci ho prodat. Je to prostě velká starost. Před několika lety jsme třeba rekonstruovali střechu, která má asi tři tisíce metrů čtverečních. Když jsem pak loni po bývalém nájemci převzal hrad, spočítal jsem si, že budu rád, když budu v černých číslech. Ale je to rodinný majetek, mám k němu vztah a to hraje velkou roli.

Budete hrad dál zpřístupňovat lidem?

Rádi bychom otevřeli prvního dubna, na začátek nové sezony. Aktuálně děláme různé opravy a úpravy, aby byl hrad pro návštěvníky bezpečný. Všechno ale určitě nestihneme, proto jsme se rozhodli, že zatím nebudeme vybírat vstupné. Je tam mnoho částí, které je potřeba zabezpečit a kam lidé zatím nesmí. Musíme to zpevnit. Dostavět to totiž nemůžeme, je to klasifikované jako zřícenina, a zároveň to nesmíme nechat zřítit. Dokončujeme taky prostory pro pokladnu a malé muzeum, kde se lidé dozvědí něco o historii hradu. Na tu se obecně chceme víc zaměřit.

Jak to myslíte?

Hrad má ohromný historický potenciál, který byl doposud nevyužitý. Páni z Boskovic byli velmi významný rod. Lidé většinou na hrad přišli a jediné, co si pamatovali, byl hezký výhled. O historii se nedozvěděli skoro nic. To je taky jeden z důvodů, proč jsme se loni rozhodli hrad opravovat sami. Plánujeme lidem historii blíž představit, chceme jim mimo jiné ukázat, jak se tady žilo. Kromě informačních cedulí plánujeme taky lapidárium s různými kamennými prvky hradu nebo starými dělovými koulemi.

Co všechno tedy bude přístupné?

Chceme, aby postupně bylo všechno. Ale hodláme to dělat víc interaktivní, aby si lidi odnesli víc informací z bohaté historie místa. Už teď máme domluvené, že tady budou pokračovat šermířská vystoupení, která na hradě už bývala, ale budou jiná. Chceme jejich děj zakomponovat přímo do doby boskovických pánů a využít dobové prvky. Už v letošní sezoně začne fungovat u pokladny malé občerstvení, které rozšíříme. Uvažujeme, že bychom na hradě udělali i ubytování.

Hrad je památkově chráněný. Co spolupráce s památkáři?

I nový kastelán je bývalý památkář, tak musíme být opatrní, co tam děláme. Nejprve chceme všechny podklady pořádně nachystat a pak to s nimi zkonzultujeme. Přísní na nás zatím moc nejsou, ale i kdyby byli, je to jejich práce, já to respektuji.

Co na vaše aktivity říkají místní lidé a vedení města?

Cokoli na hradě nebo zámku dělám, vnímám tak, že dělám něco pro město. Beru to tak, že je moje povinnost to lidem zpřístupnit. Naše rodina tady žije, jsme součástí města a podle toho se musíme chovat. Myslím, že lidé to oceňují. Poté, co jsme hrad převzali, se ozývaly i negativní ohlasy, protože s tím byl spojený údajný spor s bývalým kastelánem. Ale jak to šlo dál, lidé viděli, že jsme vyčistili okolí hradu, pečujeme o něj, a oceňují to. Co se týká vedení města, myslím, že mám jeho podporu. Ale nerad je o něco žádám, pokud nemusím.

V osmdesátých letech sloužil hrad jako kulisa pro natáčení záběrů pro seriál. Počítáte i vy s touto možností?

Pokud se na nás někdo obrátí, nemám s tím problém. I na zámku se natáčely různé pohádky a turistické seriály. Asi to k tomu patří. Společně se sestřenicí a jejím manželem, který je producent, teď navíc uvažujeme, že na zámku uspořádáme festival českých seriálů. Nultý ročník chceme udělat letos.

Dlouhá léta jste žil v Kanadě. Do České republiky jste přijel v roce 2004. Co vás přivedlo?

Původně jsem přijel podnikat v úplně jiném oboru, nalákal mě sem bratr. Teprve až jsem poznal, že tehdejší správa zámku nefunguje, jak má, jsem se v tom začal angažovat. Když jsem přišel, sotva jsem mluvil česky. Nikdo neočekával, že to převezme člověk, který žil na druhé straně světa. Pak jsem do toho padl a začalo mě to bavit.

Dominik Božek• narodil se 26. února 1969 ve Windsoru v Kanadě

• jeho rodiče v září 1968 utekli do Vídně a poté do Kanady

• vystudoval ekonomiku a politickou vědu

• v roce 2004 přijel do České republiky a převzal správu rodinného majetku v Boskovicích

• v letech 2010 až 2014 byl místostarosta Boskovic

• je ženatý, má tři děti