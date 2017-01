Dobrovolníci jsou na Blanensku žádaní. V domovech by jich přivítali víc

Vyškovsko, Blanensko – Osmatřicetiletý Jaroslav Černoch z Moravských Prus byl prý empatický od mládí. Přispíval bezdomovcům, později pomáhal při povodních, kam vyrazil s organizací Adra. Po letech se k ní vrátil. Vyškovská pobočka totiž nově spouští dobrovolnickou službu. A jak Černoch podotkl, u toho nesměl chybět.

ilustrační fotoFoto: Deník/Vojtěch Smola

Podobně jako dalších třináct zájemců. Mezi těmi jsou studentky, důchodkyně, ale hlavně pracující lidé středního věku. „Projekt uvítali, prý něco takového chtěli vždy dělat. V pondělí měli první školení," informovala organizátorka Monika Lauterbachová.

O místě, kde by chtěl pomáhat, má Černoch jasno. Jeho cílem je chráněné bydlení ve Vyškově. „Jednou v létě jsem byl svědkem nehody. Mladý kluk přeletěl přes řídítka. Nehýbal se, ale mluvil. Po čase jsem se šel za ním podívat. Byl na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, vzájemně jsme se nepoznali. To bylo smutné," vzpomínal Černoch. Nyní jsou ale v kontaktu. A osmnáctiletý mladík na vozíčku žije právě v chráněném bydlení.

Mezi další organizace, které mají o pomoc zájem, patří Habrovanský zámek, Domov pro seniory ve Vyškově a nemocnice. „Dobrovolníků si velmi vážíme. Je těžké je sehnat, přitom jsou tak potřební," uvedla za nemocnici náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Jitka Moravová. K pacientům přidělují dobrovolníky na základě dotazníku potřeb. „Co se týká těch z Adry, budeme je směřovat na oddělení dlouhodobě nemocných a na dětské," dodala.

Dobrovolníci jsou vzácní i pro blanenské Senior centrum. „Pravidelně k nám chodí pouze jedna paní. Snažíme se přijít na to, jak lidi motivovat," popsal situaci ředitel centra Rudolf Krejčíř. Dochází k nim třiadvacetiletá Ivana Drábková. „Nejdříve jsem v zařízení byla na školní praxi a práce tady se mi zalíbila," uvedla Drábková. Důchodce pravidelně navštěvuje už dva roky. „Naplňuje mě to a baví. Zároveň čerpám i odborné znalosti, které se mi hodí jak teď ve škole, tak i v budoucnu," je přesvědčená studentka.

Více dobrovolníků by uvítala i ředitelka Sociálních služeb v Šebetově Zdeňka Vašíčková. „Nyní k nám dochází tři. Dobrovolník musí být člověk, který je ochotný věnovat svůj volný čas těm, pro které je kontakt s lidmi mimo zařízení zpestřením," řekla ředitelka.

Jak služba funguje- Dobrovolníci navštěvují klienty a vyplňují jejich volný čas

- Činnosti musí být příjemné hlavně pro klienta, volí se podle toho, co ho baví a zajímá

- Dobrovolník musí být proškolený a mít čistý výpis z rejstříku trestů

- Nemusí mít na starost jen jednoho klienta

- Klientům můžou číst, hrát s nimi hry nebo chodit na procházky

- Pracovníci organizací pomůžou podle zájmů a preferencí, určit, kdo by se k sobě hodil

- Dobrovolníci za svou činnost nedostávají peníze

- Ti z Adry mají do jednotlivých zařízení zamířit začátkem února

ALENA GRYCOVÁ

MARKÉTA PULDOVÁ