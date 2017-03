Do ulic vyrazí deratizátoři. Půjdou po krku potkanům

Blansko, Boskovice – Kanalizace a nory na veřejných prostranstvích. Tam všude rozmístí deratizátoři návnady na hubení hlodavců. Ve dvou největších městech na Blanensku do hubení škůdců investují každý rok desítky tisíc korun.

Deratizace kanálových stok. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Dagmar Málková

V Blansku probíhá deratizace ve dvou vlnách od března do června a pak od září do listopadu. „Je to pravidelná prevence. Zásadní problémy s potkany ve městě hlášené nemáme. Samozřejmě zde ale jsou. Zejména na místech, kde lidé vyhazují zbytky jídel,“ řekla Helena Francová z blanenského odboru komunální údržby. Služby specializované firmy stojí ročně město osmdesát tisíc korun.

Boskovičtí věnují zvýšenou pozornost několika lokalitám ve městě. Jedná se především o sídliště. U nemocnice, v okolí ulici Mánesova, Bílkova a Komenského nebo oblast nad podnikem Minerva. „Řízenou deratizaci necháváme ve městě dělat už sedm let. Stojí ročně sto dvacet tisíc korun. Za zmíněné období populace potkanů kolísá.V letech, kdy je mírná a suchá zima, nedochází k přirozenému snížení jejich populace a je tak třeba více zásahů,“ uvedla úřednice Lucie Chloupková.