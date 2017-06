Do klidové zóny po Dukle tečou miliony. Úpravy zámeckého parku město nechystá

Blansko, Boskovice – Za nákup a demolici hotelu Dukla, a později za úpravu klidové zóny, zaplatilo město už několik desítek milionů korun. Přitom o kus dál, v zámeckém parku s rybníčkem, se zastavil čas. Kromě běžné údržby do něj město neinvestuje. Je to škoda, tvrdí místní. „Proč město místo odpočinkové zóny v centru raději neinvestovalo do zámeckého parku? Asi je v módě beton," podivuje se na webu města například Martin Dvořák.

Blanenský místostarosta Jiří Crha uvedl, že radnice o zásadních úpravách zámeckého parku v tuto chvíli neuvažuje. „Myslím si, že se o něj v rámci možností staráme dobře a je upravený. Velké zásahy tam dělat nechceme. Pozemky jsou sice města, ale stále ještě nejsou uzavřené restituční nároky rodu Salmů, kterým park a zámek dřív patřily,“ řekl Crha. Někteří místní kritizují také stav parku před blanenskou radnicí. Podle nich je neupravený, zarostlý a jsou tam odpadky. Město nechalo nedávno v centru na několika místech včetně parku před radnicí vyměnit lavičky za půl milionu. Celkem jich je nových devětasedmdesát. Nové jsou i tři desítky odpadkových košů. Rozsáhlou úpravu pětihektarového parku v okolí zámeckého skleníku připravovali před časem v sousedních Boskovicích. Architekti navrhli kromě úpravy zeleně vytvoření místa s vyhlídkou na část města, dětské hřiště v barokním stylu nebo lezeckou stěnu na zadní části letního kina. Projekt za zhruba dvanáct a půl milionu je zatím u ledu. „Nepodařilo se nám získat dotace. Zatím se budeme věnovat jiným lokalitám se zelení ve městě. Například sportparku v Doubravách,“ uvedla radní Jaromíra Vítková. Přesto se lidé mohou těšit na nový veřejný park. Vznikne v místech podzámecké zahrady. Ta nyní slouží k soukromým účelům rodině Mensdorff-Pouilly, která vlastní i nedaleký zámek. Právě rodina se zahradu rozhodla zpřístupnit. Počítá se tam se zpevněnými cestami, plochami a chodníky, novou zelení, osvětlením zámku, objeví se herní prvky pro děti, lavičky i odpadkové koše. Projekt bude připravený v srpnu.

Autor: Jan Charvát