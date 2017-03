Dítě přineslo přisáté klíště, hlásí už rodiče. Paraziti začínají být aktivní

Vavřinec – Dva roky pátrání v archivech a v pozůstalostech krasových badatelů. Práce přímo v terénu. To vše stálo za knihou Jeskyně České republiky na historických mapách. Publikace speleologa Petra Zajíčka z Vavřince na Blanensku získala nedávno prestižní ocenění. Cenu poroty nakladatelství Academia. To mimo jiné vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců. „Z ocenění poroty, v níž seděla řada odborníků, mám ohromnou radost. A je to pro mě motivace do další práce," řekl Zajíček, který pro blanenský Týden u nás píše seriál Tajemné podzemí Moravského krasu.