Dětské hřiště čeká na otevření. Město jej nepřevzalo, stavební firmě běží penále

Blansko – Nová dlažba, herní prvky, lavičky. Jenže vše jen za plotem. Blanenští nechali opravit staré dětské hřiště v lokalitě Podlesí. Místní na špatný stav hřiště upozorňovali léta. Teď jsou však naštvaní, že práce se vlečou a hřiště je stále zavřené.

„Kdy bude hřiště na Podlesí otevřené? Na stránkách Blanska se psalo, že začátkem června, až v okolí hřiště na upravených plochách vyroste tráva. Tráva tam ale zřejmě již nevyroste, protože hřiště znovu firma upravovala,“ uvedla na webu města jedna z místních Věra Zápalková.

Podle Leony Mazourkové z blanenského investičního odboru stavební firma nestihla včas dokončit úpravu hřiště. A město ho nepřevzalo. „Ve smlouvě jsme měli, že hřiště převezeme na konci května poté, co upravené plochy budou zatravněné a po první seči. To se zatím nestalo. Firmě běží penále. Nedokážu odhadnout, kdy ho otevřeme. Zatím to vypadá na červenec,“ řekla Mazourková.

Hřiště nechali blanenští upravit ve dvou etapách. V té první dělníci hřiště oplotili, udělali u něj nový povrch, lavičky a přibyl na herní prvek. Ve druhé etapě, která stála 370 tisíc, přibylo několik herních prvků, dlažba na chodníku a sadové úpravy okolních zelených ploch.