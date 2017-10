Děti vítal Shrek i šmoulové. Les v Jedovnicích ovládly pohádkové bytosti

Jedovnice /FOTOGALERIE, VIDEO/- Sobotní odpoledne je v plném proudu. Na hladině jedovnického rybníka Olšovce se odráží modré nebe s bílými mraky. Lepší počasí si pořadatelé tamního Pohádkového lesa přát nemohli. Začátek trasy je u restaurace Barachov nedaleko břehu rybníka. Na místě povykují děti. Rodiče a prarodiče působí uvolněně.

Z reproduktorů zní oblíbené dětské písničky a hlavní organizátorka svolává první skupinku, která se vydá na pohádkový pochod. „Jedná se už o pětadvacátý ročník. Takže se dá hovořit o velké tradici. Pravidelně se účastní zhruba šest stovek lidí,“ říká pořadatelka a vedoucí jedovnického Pionýra Pavlína Hečová.

První skupina vyráží vstříc devíti stanovištím. „Na každé zastávce je čekají postavy z pohádek. Naše akce je jiná v tom, že na stanovištích děti neplní úkoly. Postavy jim hrají scény z pohádek. V maskách a kostýmech pohádkových stvoření se návštěvníkům předvedou členové pionýrského oddílu. Děti dostanou razítka a na konci cesty získají od krále a královny diplom. Tam si také mohou opéct špekáček,“ dodává Hečová.

Na cestu už se vydaly další dvě skupiny. Na první zastávce potkávají Shreka s Fionou, následují Šmoulové a Gargamel. „My jsme na akci poprvé. Trávíme víkend ve zdejší chatové oblasti. Dojmy jsou zatím dobré,“ hodnotí Pohádkový les Pavlína Komínková z Blanska, která dorazila se dvěma dětmi.

O dvě stě metrů dál se lidé zastavují u Boba a Bobka. Dvojice postav jim přehrává známou scénku králičího ranního stávání. Děti pohádku bez váhání poznávají a běží si pro razítka. „Dělám tady pohádkovou bytost už šestým rokem. Pořád mě to baví. Účast je každým rokem větší,“ svěřuje se Nikola Dvorská.

Dívka v kostýmu Boba jí přitakává. „Je to super. Určitě do toho půjdeme i příští rok,“ dodává Natálie Korcová.

Na dalších zastávkách děti čeká Mrazík, rytíř s drakem, Karkulka nebo třeba Ježibaba z perníkové chaloupky. Tam děti pohostí skutečným perníkem. Kostýmy jsou ve všech případech nápadité a účinkující hraní scének očividně baví. Úsměv na dětských tvářích potvrzuje, že to baví i malé návštěvníky.

Se dvěma dětmi prochází trasu i Michal Wagner z Jedovnic. „Patrika to moc nebaví, ale Lindu jo. Ta na to má ještě věk. Syn už je na to asi velký, ten by radši hrál fotbal. Chodíme sem každopádně vždycky,“ vypráví otec a děti souhlasně přikyvují.

Výprava se zastavuje v cíli cesty. Tím je táborová základna Rakovan nedaleko Olšovce. Král a královna rozdávají diplomy a děti i dospělí si utíkají opéct špekáčky.