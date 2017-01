Dětem po hurikánu uplavaly i učebnice. Žena na besedě přiblíží problémy Haiti

Blanensko /FOTOGALERIE/ – Chudoba, značná korupce i negramotnost, chybějící zdravotní péče. Haiti není země, kam to lidi táhne na dovolenou. Sužují ji také časté hurikány. Tím posledním byla loni v říjnu smršť s názvem Matthew. Týden poté, co se tam prohnala, se do země vypravila pětadvacetiletá Klára Lőffelmannová se svým kolegou. O svých zážitcích, ale hlavně potřebě pomoci tamním lidem, bude dívka v úterý povídat dětem v základních školách v Boskovicích a v Doubravici nad Svitavou na Blanensku.

Fotogalerie 24 fotografií Klára Lőffelmannová strávila na Haiti zpustošeném hurikánem celý měsíc.Foto: archiv Arcidiecézní charity Olomouc

Pracovnice Arcidiecézní charity Olomouc se na Haiti chystala ještě předtím, než zemi zasáhl hurikán. „Jednou ročně tam podnikáme monitorovací cesty, protože už dvanáct let charita podporuje formou projektu Adopce na dálku tamní děti, aby mohly chodit do školy. Poskytuje tam i základní zdravotní péči a pomáhá se stavbou nebo opravou střech," popisuje žena. Ta měla do Karibiku jet poprvé. O tom, jestli se tam po hurikánu vypravit, však přemýšlela jen chvilku. „Bála jsem se jen toho, jestli tam zvládneme všechno, co bude potřeba," říká dívka, která dokončuje mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Očkovaní proti žloutence, břišnímu tyfu i choleře do letadla s kolegou nastoupili se třemi kufry. Jeden a část druhého zaplnily jen dopisy a drobné dárky pro děti. Šlo o psaní od adoptivních rodičů z Česka. „Formou Adopce na dálku podporují na Haiti více než tři sta dětí ve třech školách. Jinak by se řada z nich vůbec nemohla učit, je tam padesátiprocentní negramotnost. Na ostrově bohužel moc nefunguje ani pošta, takže proto jim dopisy musíme vozit," vysvětluje Klára Lőffelmannová. Důsledkem hurikánu byly i záplavy, které mimo jiné z poloviny úplně zničily jednu ze škol, kterou dvoučlenná mise měla v plánu navštívit. Oblast byla týden odříznutá od světa, dětem uplavaly učebnice. „Kostelu v této vesnici orkán sebral střechu. Tehdy jsem si nejvíc uvědomila, jak moc ničivou silou hurikán je," říká mladá žena. Bez střechy však byla i řada domů, některé domky na pobřeží zmizely úplně stejně jako loďky, které tamní lidé využívají k rybolovu, jenž je jejich hlavní obživou, poničená byla úroda. „Nejsmutnější pohled byl na polámané palmy a zničené domy, před nimiž seděli lidé, kteří přišli skoro o všechno," popisuje tamní situaci. Ve spolupráci se zástupci dalších neziskových organizací tak museli trochu přehodnotit svoje původní plány. Platilo to, že navštívili všechny školy, kde dlouhodobě pomáhají, zajistili zdravotnický týden, kdy lidem věnovali základní léky, vitaminy a pomohli jim s některými zdravotními problémy, jimiž jsou hlavně zažívací potíže kvůli chudé stravě, různé infekce a úrazy. Hodně se ale zaměřili na pomoc právě po hurikánu. „Vytvořili jsme projekt na pomoc obětem hurikánu Matthew a vyhlásili sbírku, ve které se do konce roku vybralo přes půldruhého milionu korun. Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost. Peníze posloužily hlavně na opravu poničených obydlí, nyní je díky nim opraveno už osmačtyřicet domů," přibližuje humanitární pracovnice. Tam, kde bylo potřeba, dopravili vodu a potraviny. I když šlo o náročný měsíc, nejvíc Kláru Lőffelmannovou těší to, že pomohli alespoň některým konkrétním lidem, kteří to potřebovali. „Ta práce měla opravdu smysl. Bylo také úžasné vidět, jak si tam lidé všeho váží a i přes všechny problémy jsou milí. Rozhodně tam chci za rok jet znovu. A na besedách chci našim lidem přiblížit tuto dalekou zemi a některé tím snad motivovat i k pomoci," uzavírá mladá žena.

Autor: Leona Paroulková