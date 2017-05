Dělnický dům v Blansku má problém se spodní vodou. Řešením může být studna

Blanensko, Vyškovsko – Dvacet milionů korun. Tolik zaplatili Blanenští za rekonstrukci Dělnického domu v letech 2006 a 2008. Předtím ještě budovu, která je centrem kulturního dění v Blansku a příští rok oslaví 110 let, odkoupili od krachujícího podniku ČKD Blansko za deset milionů. Místo plesů a koncertů v ní jiní zájemci chtěli udělat obchodní centrum nebo tržnici.

Dělnický dům v Blansku má problém se spodní vodou. Pomůže studna?Foto: Deník / Paroulková Leona

Dalšího zhruba dva a půl milionu teď bude stát odvlhčení budovy. Se spodní vodou má totiž budova v poslední době velké problémy. „První problémy s vlhkostí se objevily po rekonstrukci budovy. Má nová okna, fasádu, podlahy a nemůže dýchat. Divák to sice nepozná, protože se to týká prostor za jevištěm. Tam vlhnou zdi a v poslední době je to horší a horší. Musí se to řešit,“ řekl ředitel Kulturního střediska města Blanska Jaroslav Jeřábek.

Blanenský starosta Ivo Polák uvedl, že tehdejší rozsáhlá rekonstrukce Dělnického domu se týkala vnější části budovy a následně úpravy sálů a zázemí. „Do základů budovy se při rekonstrukci nesahalo. Za projektem tehdy stálo bývalé vedení města. Ale pokud vím, k těmto zásahům nebyl důvod. Problémy se spodní vodou se ve větší míře objevily až v posledních letech. Zřejmě se na tom podepsala i oprava restaurace, která sousedí bezprostředně s Dělnickým domem,“ poznamenal Polák.

Šéf blanenského odboru investic a územního rozvoje Marek Štefan řekl, že Dělnický dům Blansko leží v místech, kde měli majitelé domů se spodní vodou problémy odjakživa. Podobně jako v některých lokalitách na Starém Blansku. „Leží v místech, kde se hromadí větší množství spodní vody. Navíc se jedná o více než sto let starou budovu. Odvlhčení se řešilo už dříve, ale teď se bude muset udělat ve větším,“ poznamenal úředník.

Blanenští nechají udělat deset hydrogeologických vrtů, aby zjistili, jaké množství spodní vody se v okolí budovy nachází a odkud přitéká. Podle výsledků pak navrhnou řešení, jak ji odvlhčit. Na nutné úpravy zatím počítají s částkou dva a půl milionu korun. „V tuto chvíli nedokážu říct v jaké rozsahu, a co se bude muset udělat. Jestli se budou podřezávat zdi a budova izolovat. Ideální řešení je vyvrtat u Dělnického domu studnu a do ní spodní vodu svést. Ale to je jenom odhad,“ dodal Štefan s tím, že do práce se mají dělníci pustit v červenci. Chod kulturního stánku by práce neměly ohrozit.

Problémy s vlhkostí po nákladné rekonstrukci řeší aktuálně také ve Vyškově. Tam před několika lety firma opravila tribunu atletického stadionu. Sportovci ani město ale důvod ke spokojenosti neměli. V zázemí tribuny totiž místo čistých šaten a sprch se totiž objevila na zdech plíseň. Podle vyškovské radnice za vším stála nekvalitně udělaná izolace. „Nakonec jsme se s firmou domluvili na kompromisu. Ani jedna ze stran se nechtěla soudit. Výsledkem je, že část tribuny znovu opravuje firma Pozemstav. Na konci května bychom měli stavbu přebírat. Pevně věříme, že tím problémy končí a vlhkost se nebude dál projevovat,“ uvedl tiskový mluvčí města Vyškov Michal Kočí.