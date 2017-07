Adamov – Adamovští si už zanedlouho zaplavou na opraveném koupališti v lokalitě Horka. To bylo loňskou sezónu zavřené. Rozsáhlé úpravy stály zhruba sedm milionů a dělníci je dokončují v těchto dnech. „Bazén bychom měli napustit příští týden. Koupaliště pojede ve zkušebním provozu a vstupné bude v té době poloviční," uvedl starosta Adamova Roman Pilát.

Dělníci finišují s opravou adamovského koupaliště.Foto: Město Adamov

Přesný termín otevření se lidé dozvědí na webu města a v rozhlase. Hlavním cílem nákladné obnovy bylo podle Piláta zvýšení pohodlí pro návštěvníky všech generací. Zejména však pro rodiny s dětmi. „V areálu je opravený plavecký a dětský bazén. Vše napojené na nově postavenou úpravnu vody. Na koupališti je několik vodních prvků jako vodní hřib, protiproud nebo masážní prvky,“ vypočítal novinky.

Nové je také dětské hřiště a plocha na plážový volejbal. Upravené zázemí má i provozní budova s toaletami a občerstvením. Přibyla převlékárna. „Vypadá to super, už se těšíme,“ okomentovala opravy na sociální síti jedna z adamovských matek Dagmar Dittrychová.

Ceny vstupného· Koupaliště navštívilo předloni asi 2000 lidí.· V novém ceníku mají děti do 3 let vstup zdarma. · Starší děti a mládež do 18 let stejně jako důchodci zaplatí 30 korun.

· Dospělé vyjde vstup na 50 korun.

· Rodinné vstupné je 100 korun.

Koupaliště provozuje městská společnost Adavak. Asi třetinu oprav zaplatí město z rozpočtu, na zbytek si vzalo pětimilionový úvěr, který bude splácet deset let. Koupaliště mělo v přechozích letech velké úniky vody a bylo zchátralé. Každý rok za jeho provoz byli Adamovští v mínusu zhruba sto padesát tisíc. Rozhodovali se, zda ho zavřou nebo vloží větší částku do oprav. Nakonec zvolili druhou možnost. „Jsem rád, že koupaliště bude opět fungovat. Naše malé děti si chtějí hlavně hrát v brouzdališti. Nepotřebují atrakce,“ řekl Robert Šamonil z Adamova.

Při hlasování o obnově byli dva adamovští zastupitelé proti. Jedním z nich byl Petr Slavíček. Opravy bazénu v ani ne pětitisícovém městě považoval za zbytečný luxus. „Když si vezmu investici sedm milionů, provoz, předpokládané ztráty a porovnám je s návštěvností, tak mi vychází, že vstup jednoho člověka bude město stát téměř tisíc korun. To už by vyšlo levněji je posílat taxíkem do blanenského akvaparku. Nemyslím si, že nákladná rekonstrukce zásadním způsobem zvýší návštěvnost koupaliště,“ uvedl.