Další opravy čekají boskovické letní kino na jaře. Zatím na ně chybějí peníze

Boskovice – Opravené hlediště a nové lavičky. To jsou věci, které letos zpříjemnily pobyt návštěvníkům boskovického letního kina. Zařízení čekají i další opravy. Začnou nejdříve na jaře příštího roku. Chybějí totiž peníze, stavbu brzdí i nesrovnalosti v projektové dokumentaci.

Letní kino v Boskovicích. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Charvát

Rekonstrukci potřebuje plátno, chybí například zázemí pro vystupující, přibýt by měly toalety nebo nové pokladny. „Letos to už nestihneme, nemáme na to peníze. Zabývali jsme se řešením spodní části areálu, kde by bylo možné postavit zázemí. Při odkrytí hlediště jsme však zjistili, že kanalizační vývody a elektrická síť vypadá jinak než v projektové dokumentaci,“ informoval místostarosta Petr Malach.

Nutnost revidovat dokumentaci potvrzuje i boskovická starostka Hana Nedomová. „Je tři nebo čtyři roky stará. Rozhodně se musí předělat, abychom se vyvarovali dalších problémů,“ vysvětlila.

Kino Boskovice

∙ Loni bylo třetí nejnavštěvovanější letní kino v republice. Přišlo tam přes sedm tisíc diváků.

∙ Oprava areálu je rozdělena do čtyř etap.

∙ První etapa zahrnovala opravu hlediště.

∙ Druhá začne příští rok stavbou nových toalet.

Město zažádalo o dotace ministerstvo kultury a Jihomoravský kraj. „Vybrali jsme projekt za pět milionů korun. Do konce roku budeme vědět, jestli dotace na stavbu získáme. Zbytek zaplatíme z rozpočtu z města,“ objasnila starostka.

V příštím roce chtějí v Boskovicích s pracemi pokračovat v horní části amfiteátru. „Půjde zatím o dílčí opravy této části,“ dodala Nedomová.

Opoziční zastupitel Dominik Božek před časem vedení města kritizoval za zdlouhavost oprav. „Měli všechno udělat naráz. Peníze mohlo město získat i úvěrem. Nemá cenu opravovat po etapách. Konají se tam velké kulturní akce a koncerty, vystupující nemají žádné zázemí. Záchody také nejsou vyhovující,“ reagoval na začátku léta.

V létě se v kině kromě běžných filmových představení konaly koncertní vystoupení Ewy Farné a Vojty Dyka. Prostor je také spojený s Festivalem pro židovskou čtvrť a Festivalem seriálů. Poprvé se tam letos uskutečnil i Filmový víkend ČSFD.