Chřipka? Zatím těsně pod hranicí epidemie, v Brně už ale vypukla

Blanensko, Vyškovsko – Mírně pod hranicí celokrajského průměru zůstávají zatím Blanensko a Vyškovsko co do počtu nemocných chřipkou. To se však podle ředitelky protiepidemického odboru brněnské krajské hygienické stanice Renaty Ciupek může brzy změnit. Už jen s ohledem k tomu, že v Brně, se kterým Blanensko i Vyškovsko sousedí, přesáhl počet nemocných hranici epidemie.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Nemoc už skolila například Pavla Svobodu z Blanska. „Týden jsem proležel v posteli. Na to nejsem moc zvyklý. Nemocný totiž nebývám. Bolela mě hlava a v krku. Proti chřipce se ale očkovat nenechám. Myslím si, že to nemá moc smysl. Můj recept na virózy je pohyb na zdravém vzduchu, cvičení, vitamíny a hlavně dobrá nálada," řekl muž. Kvůli chřipce a dalším respiračním onemocněním platí v nemocnicích obou regionů zákaz návštěv. Už týden. Například vyškovská nemocnice tento týden kvůli chřipce hospitalizovala sedm pacientů. „Jsme povinní zaopatřit nemocné, kteří nejsou schopní se léčit doma. Třeba když někdo přijde s devětatřicítkami teplotami a nemá nikoho, kdo by se o něj postaral. Stejně jako lidi, kteří mají další nemoci, což může působit komplikace," informoval primář vyškovského interního oddělení Jiří Pinka s tím, že čtyři pacienty už propustili domů. Chřipka v číslech

- Blanensko: 1 456 nemocných

- Vyškovsko: 1 484 nemocných

- Jihomoravský kraj: 1 824 nemocných



Epidemie: 1 700 – 2 000 nemocných

Průměr v klidném obdobízimy: 1 000 nemocných



Pozn.: všechny údaje jsou na 100 000 obyvatel



Zdroj: KHS Brno Momentálně pozoruje velký nárůst pacientů s teplotami, horečnatými onemocněními, nachlazením dýchacích cest a zažívacími potížemi. „U všech v aktuální epidemiologické situaci odebíráme vzorky na chřipku. Ale zjišťujeme, že čím dál častěji mají lidé spíš zápaly plic, které jsou bakteriálního původu," poukázal primář. Na zákazu návštěv kvůli chřipce se zatím nic nezměnilo ani na Blanensku. „Vyhlásili jsme ho na doporučení hygieniků minulý pátek. Platí až do odvolání. Situace se totiž zatím nezlepšila," řekla mluvčí Nemocnice Blansko Kateřina Ostrá. Podobné je to i v sousedních Boskovicích a také v Nemocnici Milosrdných bratří v Letovicích. Relativně klidnou situaci hlásí vyškovská dětská lékařka Pavlína Zemánková. Velký nápor nemocných chřipkou zaznamenala hlavně před Vánocemi a těsně po nich. „Tím, že napadl sníh a udeřily mrazy, se šíření chřipky výrazně zpomalilo. Nyní bych stav ohodnotila jako běžnou nemocnost. Situaci jsme čekali vážnější, ale v tomto týdnu k nám denně přišlo maximálně dvacet dětí, u kterých prokážeme chřipku. To v roce 2016, při velké epidemii, jich bylo i osmdesát," srovnávala Zemánková. Vysokou nemocnost doposud nezaznamenali ani v Základní škole 710 v Bučovicích. „Zatím se nám nemocnost příliš nerozmohla. I když do budoucna ještě nějakou vlnu nemocných očekávám," přiznal ředitel školy Aleš Navrátil. Ciupek potvrdila, že počet případů stále plošně narůstá. „Proto budou pokračovat i ochranná opatření," dodala. Hygienická stanice však dosud žádné doporučení pro školy nevydala. Co se týká ředitelského volna, vyhlásit ho mohou na základě absencí. O tom však Navrátil zatím neuvažuje. Ve škole má nyní jen jednu třídu, kde chybí o něco více žáků, zhruba šest. „Ale tam jdei o jiné důvody, nejen o chřipku. U té mám zatím spíš pocit, že se týká hlavně dospělých. V mém okolí jich onemocnělo už několik," poukázal Navrátil. Jak zmínila Ciupek, v tomto období je třeba držet se několika zásad. „Nemocní by se měli skutečně léčit. Předejdou tím komplikacím a navíc nemoc nešíří dál," doporučila. Zdraví by pak měli dbát na hygienu rukou, mýt si je teplou vodou a mýdlem. „Zdá se to jako samozřejmost, ale jak nás přesvědčila epidemie žloutenky, úplně tomu tak není," řekla odbornice. Důležitá je také hygiena dýchacích cest. Tedy smrkat do kapesníků, které pak lidé okamžitě vyhodí. V neposlední řadě je třeba větrat. „A to každou hodinu a rychle, aby se v místnosti vyměnil vzduch," vzkázala Ciupek.

Autor: Alena Grycová