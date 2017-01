Chřipka a další nemoci trápí i lidi na Blanensku. V ohrožení jsou děti a mládež

Blanensko, Vyškovsko – Za začátku ho jen škrábalo v krku, takže tomu nevěnoval moc velkou pozornost. Chodil do práce a léčil se sám pomocí šalvěje a zázvorového čaje s medem a citronem. To ale nezabralo. A tak skončil Lukáš Okřina z Bílovic nad Svitavou v ordinaci svého praktického lékaře.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Po čtyřech dnech domácího léčení, jak říká, přišla teplota, slabost, bolest svalů. „Cítil jsem se velmi unavený, což u mě nebývá obvyklé. Nemoc mě donutila ulehnout a držet se doporučení lékařů. Prvně jsem k doktorovi odmítal jít, ale po silnějším nástupu nemoci mně nic jiného nezbylo. Teplotu srážím zábaly a držím se doporučeného klidového režimu," řekl Okřina.

Stejně jako on chřipkou na Blanensku aktuálně trpí 271 lidí z jednoho sta tisíc. „To je šedesátiprocentní nárůst v porovnání s čísly za minulý týden," srovnávala vedoucí brněnského epidemiologického oddělení krajské hygienické stanice Radka Boháčová.

Co se týká celkové nemocnosti, na Blanensku ještě nedosáhla takových čísel, aby se jednalo o epidemii. Nicméně se jí přibližuje. „Evidujeme přes šestnáct set nemocných," informovala Boháčová.

Za epidemii se považuje situace, kdy je nemocných sedmnáct set a víc lidí na sto tisíc obyvatel. To je případ Vyškovska, kde se s respiračními chorobami nebo chřipkou momentálně léčí přes dva tisíce lidí. „Denně mi do ordinace přijde zhruba patnáct lidí s teplotami, kašlem rýmou. Z toho asi pět s příznaky chřipky. Tu je těžké na první pohled odlišit, diagnostikuje se až díky speciálnímu výtěru," řekl vyškovský praktický lékař pro dospělé Oldřich Macháč.

Ten podle svých slov eviduje v lednu nárůst pacientů se zmíněnými nemocemi oproti jiným měsícům v roce minimálně stoprocentní. Zatím ale žádného nemusel nechat hospitalizovat. „Nicméně klesající tendenci v počtu nemocných zatím nevidím," doplnil lékař.

Nejvíc nemocných hlásí hygienici mezi malými dětmi, teenagery a mladými dospělými. „Co se týká našeho oddělení, k nám se zatím tyto choroby nedostaly. Ale podle informací, které mám od praktiků, někteří nestíhají a ošetřují až šedesát dětí denně," sdělila vrchní sestra na dětském oddělení vyškovské nemocnice Renata Indrová.

Větší počet nakažených žáků začali v pátek hlásit učitelé na Základní škole Nádražní 5 ve Vyškově. „Mapovali jsme situaci v úterý, to ještě bylo v pořádku. V pátek ale přišly dvě učitelky, že jim ve třídách chybí devět dětí," řekla zástupkyně ředitele školy Hana Bustová.

To na Základní škole Na Vyhlídce ve Vyškově proti nemocem žáků bojují docela osobitým způsobem. „Snažíme se s nimi každý den o velké přestávce chodit na školní zahradu. Jsou otužilí a nemocných je jich málo, jedno až dvě v každé třídě," sdělil ředitel Miloslav Brtníček.

Počet nemocnýchBlanensko

● nárůst nemocnosti oproti minulému týdnu o 8 %

● 1 642 nemocných/100 000 obyvatel, z toho s chřipkou 271

Vyškovsko

● nárůst nemocnosti oproti minulému týdnu o 12 %

● 2012 nemocných/100 000 obyvatel, z toho s chřipkou 236

ŘEDITEL ŠKOLY LUBOMÍR JUDAS K VYSOKÉ NEMOCNOSTI UČITELŮ ŘÍKÁ:

Řešit zástup je problém

Ivanovice na Hané /ROZHOVOR/ – Třetina nemocných učitelů, které následoval i větší počet žáků. Tak vypadala ve dvou uplynulých týdnech situace na Základní škole v Tyršově ulici v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku. „Nic takového jsem za dobu, co ve škole působím, nezaznamenal," přiznal ředitel školy Lubomír Judas.

Kolik učitelů onemocnělo?

Hned zkraje roku šlo o osm kolegů. Dohromady jich má naše škola třiadvacet. To už bylo hodně vysoké číslo.

Důvod k uzavření školy to nebyl, nicméně jste omezili výuku. Do jaké míry?

Na několik dní jsme museli úplně zrušit odpolední vyučování. A v paralelních ročnících jsme spojovali třídy. Děti byly samozřejmě rády. Ale potěšilo je také, když jsme při tělesné výchově využili mrazů a vzali je bruslit.

Nemáte v záloze nikoho, koho byste v takové situaci povolali na zástup?

Sehnat někoho na tak relativně krátkou dobu – u nás to bylo zhruba čtrnáct dní – je velký problém. Obzvlášť na druhý stupeň, kde je nutné mít učitele s konkrétní aprobací.

Co třeba bývalí zaměstnanci, kteří jsou dnes v důchodu?

To je také potíž. Je jim okolo sedmdesáti let a suplování odmítají, což docela chápu. Vzhledem k věku se na to necítí.

Ve funkci ředitele jste prvním rokem, ve škole už jste ale dvanáct let. Pamatujete takovou situaci?

U dětí je to obvyklé, u učitelů to byla výjimečná situace. Řešit takové personální komplikace jsme snad ještě nemuseli.

MARTINA HAŠKOVÁ

KATEŘINA ŠTEFKOVÁ