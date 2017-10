Cesta do Brna bez zdržení v koloně? Cestující mohou vyměnit autobus 301 za vlak

Blanensko – Autobusy linky 301, které jezdí do Brna z Olešnice, Černé Hory, Lysic či Kunštátu, nabírají kvůli opravovanému mostu v Lipůvce velká zpoždění. To se v dohledné době nezmění. Oprava totiž potrvá do desátého listopadu. Společnost KORDIS JMK ve spolupráci s Českými Dráhami proto přišla s dočasným řešením kritické dopravní situace.

dnes 17:51 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

„Od osmnáctého října mohou cestující s předplacenou jízdenkou využít náhradní cestu vlakem přes Letovice, Skalici nad Svitavou nebo Rájec-Jestřebí. Samozřejmě bez jakékoli přirážky,“ sdělil mluvčí KORDISU Květoslav Havlík. ČTĚTE TAKÉ: Kolony v Lipůvce. Může za ně oprava mostu i nepořádek na silnici Díky tomuto řešení cestující ušetří desítky minut času stráveného v kolonách. „Věřím, že tento krok usnadní dopravu cestujícím, kteří dojíždějí ze severu Jihomoravského kraje do Brna. Vlak nabízí dobrou alternativu k autobusu, který při dopravních komplikacích bohužel čeká v kolonách stejně jako auta,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Autor: Adam Kubík