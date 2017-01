Černohorským vystoupení ze svazku nepomohlo. Spor o vodu zřejmě rozetne soud

Černá Hora – Referendum, vystoupení ze svazku, handrkování o majetek, soud. Po takové trase směřuje spor Černé Hory, kde žije přes dva tisíce lidí, se Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí. Černohorští z něj vystoupili před více než rokem kvůli drahé vodě. Vodovodní a kanalizační síť si chtěli provozovat sami. Dosud se však se svazkem nedohodli na majetkovém vypořádání. Za kubík vody tak stále platí aktuálně 94 korun. A zřejmě ještě dlouho budou.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Vše nasvědčuje tomu, že spor skončí u soudu. „Je to patová situace. My jsme Černé Hoře své požadavky na majetkové vypořádání sdělili a zaslali. Najala si právní kancelář a připadá mi, že hrají o čas. Dospělo to do takové roviny, že i my jsme celou záležitost museli předat právníkům. Ti si nyní vyměňují dopisy. Pokud se v nejbližší době nedomluvíme, dáme celou záležitost k soudu. A to bude záležitost na několik let," řekl předseda svazku Jiří Charvát.

Za majetek, který má Černohorským zůstat a za náklady spojené s vystoupením požaduje svazek sedm milionů. To je pro zástupce městyse nepřijatelné. „Některé požadavky jsme uznali, ale další jsou neadekvátní. Věc řeší právníci. Pro nás je ale klíčový zdroj pitné vody Zelený kříž, který je podle svazku neoddělitelný majetek a měl by mu zůstat. Z čeho bychom ale pak brali vodu?" uvedl starosta Černé Hory Ondřej Měšťan.

Ohledně Zeleného kříže nechce při majetkovém vypořádání ustoupit ani jedna strana. Voda z něj totiž nenapájí jen Černou Horu. „Přepokládal jsem, že o Zelený kříž se budeme soudit. Argumentům Černé Hory rozumím. Na druhou stranu já musím hájit zájmy svazku. Myslel jsem si ale, že na ostatním se domluvíme a najdeme nějaký kompromis. Majetkové vyrovnání jsme mohli rozdělit do splátek, jako to bylo v případě Kunštátu," řekl Charvát.

Pro černohorské domácnosti se zatím nic nemění. I po vystoupení ze svazku jim vodu dodává Vodárenská akciová společnost a na opravách vodovodní sítě se místní se svazkem zatím dohodli. Ne všichni Černohorští však s opuštěním svazku souhlasili. „Já jsem v referendu ochod ze svazku nepodpořil. Cena vody je vysoká. Ale pokud by byla v režii obce, tak si myslím, že bychom platili jen o několik korun méně. Spíš mám za to, že by byla dražší. Provoz a opravy jsou nákladné," řekl jeden z místních Jan Sláma.