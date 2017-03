Byty v Blansku hřeje levnější teplo. Lidé ušetří tisíce korun

Vyškovsko, Blanensko /INFOGRAFIKA/ – V Habrovanech je do půl roku prodaný každý domek a minimálně jednou do měsíce se někdo přijde podívat na tamní volné stavební parcely. V Bukovině na Blanensku zas nestíhají odmítat zájemce o pozemky, které jim už došly. Jak vyplývá z údajů Českého statistického úřadu, vesnice v regionu, a to především ty blízko Brna, přitahují nové lidi. Takové, kteří jsou už unavení městem. „Když se stěhují, chtějí být na menší dědině, kde mají pěkný pozemek a dům, a to za rozumné peníze," vysvětlil makléř brněnské realitní společnosti Gaute Vojtěch Urbánek.