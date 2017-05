Boskovice plánují další veřejné WC. Vyškov rozšíření veřejných toalet nechystá

Blanensko, Vyškovsko - Festival pro židovskou čtvrť a další oblíbené akce lákají v létě do Boskovic tisíce lidí. Můžou využít jediné veřejné WC na Masarykově náměstí. Radnice proto plánuje podle vedoucího městské firmy Služby Boskovice k zavedeným veřejným toaletám postavit příští rok nové v Bezručově ulici. Podrobnosti k plánu zatím nechtěl sdělit.

Město na Blanensku výstavbu plánuje, přestože na provoz veřejných toalet musí doplácet. „Za rok je to zhruba 350 tisíc," vyčíslil ztrátu Strya. Toalety jsou mimo provozní dobu otevřené i po dobu konání všech větších akcí v centru. V létě je kvůli sezoně otevírací doba o víkendech prodloužená do jedné hodiny odpoledne, v zimě je to v sobotu do jedenácti a v neděli do deseti dopoledne.

Blansko letos zaplatí za provoz jediných veřejných toalet 340 tisíc. O stavbě dalších město neuvažuje. „Jedny stačí. Stojí ve středu města a otevírací doba je přizpůsobená fungování obchodů i úřadů," sdělil Jiří Charvát ze Služeb Blansko.

Poplatky za WC• Blansko: 5 Kč

• Boskovice: 3 a 5 Kč

• Letovice: 5 Kč

• Slavkov u Brna: zdarma

• Vyškov: 2 a 5 Kč

S provozem není spokojená třeba Jaroslava Žáková z Blanska. „Nedávno se mě na ulici zeptali neznámí lidé, kde je veřejné WC. Bylo to v sobotu ve dvě odpoledne. Bohužel bylo zavřeno. V tento den je otevřené jen dopoledne a v neděli vůbec," stěžovala si na webu města. Prodloužení otevírací doby si přeje také Iva Kratochvílová z blanenského informačního centra. „V letní sezoně by turisté tuto změnu jistě ocenili," předpokládá žena.

Vedení města ale pro ni nevidí důvod. „Při významných akcích otevírací dobu pružně upravujeme," argumentoval Charvát.

Ani Vyškov rozšíření veřejných toalet v Dobrovského ulici neplánuje. „Otevírací doba je dostačující. V turistické sezoně ji nijak neupravujeme," prohlásil mluvčí tamní radnice Michal Kočí. Město stojí WC ročně zhruba 450 tisíc korun ročně.

Někde vypomáhají svými WC restaurace. Ve Slavkově u Brna na Vyškovsku jsou veřejné toalety v restauraci Wings, která má na provoz smlouvu s městem. Podobně to řeší v Letovicích na Blanensku. Veřejné záchody se nachází v restauraci Na Rybárně.

