Blansko, město skautů. Člen je každý třicátý obyvatel

Blansko – Téměř sedm set členů mají dvě skautská střediska v Blansku. „Je jich tolik jako třeba v téměř třistatisícové Ostravě. Z Blanska to dělá město s největším počtem skautů na počet obyvatel v republice," upozornil vedoucí skautského střediska Srdce na dlani Ondřej Dyčka.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Fanta

Na otázku, co je důvodem popularity skautingu v Blansku, odpověděl vedoucí střediska Světla Jan Pořízek. „Hlavně štěstí na dobré vedoucí. V současné době bývá problém sehnat lidi, kteří by skaut vedli jako dobrovolníci. U nás se to daří,“ poznamenal Pořízek.

Středisko Světla má v současné době 411 členů, středisko Srdce na dlani jich eviduje 278. Skaut je rozdělený do tří základních věkových kategorií. Děti od šesti do desíti let jsou světlušky a vlčata. Od jedenácti do čtrnácti let jde o skautky a skauty, starší patnácti let se nazývají roveři a rangers.

Do blanenského oddílu se mohou přihlásit i děti předškolního věku, což nebývá běžné. „Před třemi lety jsme založili oddíl Benjamínci. To jsou děti ve věku od pěti do sedmi let. Tato skupina není na rozdíl od starších rozdělená podle pohlaví. Bývalí skauti dospěli, založili rodiny a chtěli, aby se jejich děti co nejdříve seznámili se skautingem,“ vysvětlil důvod vzniku Benjamínků vedoucí Pořízek.

Do blanenského skauta se můžou přihlásit i dospělí zájemci. „Říkáme jim Old skauti. Máme registrované i osmdesátileté členy. Old skauti většinou plní nějaké služby. Na tábory s námi třeba jezdila starší kuchařka, která se po pěti letech rozhodla, že také složí skautský slib,“ uvedl Pořízek.

Děti jsou ve skautských oddílech vedené ke sportu, pomoci druhým a ke vztahu k přírodě. „Na skautingu vidím jen klady. Děti tam mají možnost rozvíjet se pohybově i tvořivě. Poznávají kolektivní vztahy a ty pak rozvíjejí. Navíc se učí morálním principům,“ řekla blanenská psycholožka Ivana Jakubeková.

V Blansku Skaut vznikl v roce 1921. Jeho fungování přerušila fašistická okupace, poté byl obnoven v roce 1968. Pod dvou letech jej opět zrušili. K definitivní obnově pak došlo v roce 1990. O dvanáct let později vzniklo v Blansku druhé středisko.

ADAM KUBÍK