Blanenští zastupitelé řekli znovu ne kasinu ve výškové budově

Blansko – Pozemky nesměníme. Kasino ve výškové budově nechceme. Postoj blanenského zastupitelstva k firmě LL Holding se nezměnil ani po roce. Tehdy zastupitelé zamítli společnosti udělit výjimku z vyhlášky, která ve městě zakazuje hazard. Na provoz kasina ve výškové budově na Wanklově náměstí, kterou firma vlastní. Dům je už několik let z velké části opuštěný a chátrá.

Výšková budova na okraji blanenského Wanklova náměstí. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Charvát

LL Holding před časem poslala na město další žádost. Chtěla s Blanskem směnit pozemky o výměře přes tisíc metrů čtverečních za pozemek pod výškovou budovou. Právě ten patří městu a firma ho má v pronájmu. Výměnou nabízela plochy u Wanklova náměstí a v ulici Smetanova. Neuspěla však ani podruhé. „Náš postoj se nemění. Hazard ve městě prostě nechceme. Máme to v programovém prohlášení," řekl před hlasováním zastupitelů starosta města Blanska Ivo Polák. Zastupitelé nakonec směnu pozemků neschválili. Proti bylo všech čtyřiadvacet přítomných.

Velkou část desetipatrové stavby koupila LL Holding od města před osmi lety a měla s ní velké plány. V takzvaném ABCentru měly být byty, kancelářské prostory, restaurace, obchody a plocha pro parkování. Za sto až dvě stě milionů korun. Vše je zatím jen na papíře.

Vyhláška o zákazu hazardu udělala společnosti čáru přes rozpočet. Návštěvníci ABCentra totiž ve výškové budově měli utrácet i za něj. V luxusním kasinu. „Když společnost LL Holding žádala o udělení výjimky, uvedla, že vyhláška ohrozila její projekt a znehodnotila jeho návratnost. My jsme ve městě hazard zakázali plošně a výjimky dávat nemůžeme. Navíc současná koalice má ve svém programu jednoznačně stop hazardu ve městě," poznamenal blanenský místostarosta Jiří Crha.

Jednatel společnosti LL Holding Pavel Liška Blanenskému deníku Rovnost před časem řekl, že v kasinu měla být živá ruleta, pokerové stoly a videoloterijní terminály. Mělo se jednat o zábavní centrum v rakouském stylu s luxusním kasinem. Se vstupem jen na občanský průkaz. „Tak bychom využili část desetipatrové budovy. Otevření kasina bylo pro projekt ABCentra z našeho pohledu klíčové. Potřebujeme, aby se nám investice do výstavby vrátila. S byty a kancelářemi počítáme také. Jenže Blansko není Brno nebo Praha. Tam je realitní trh o něčem jiném. Poptávka po bytech tady prostě teď není podle našich představ," řekl tehdy Liška.

Pozemek pod výškovou budovou je z pozice města klíčovou pojistkou. Prodá ho, až bude ABCentrum hotové. To už přitom mělo dávno stát. Vše ale zdrželo přejmenování společnosti investora a průtahy s nákupy pozemků.

Další páky na investora, jak v tuto chvíli projekt urychlit, však město nemá. „Sankce jsme nemohli uplatnit, protože investor prokázal, že zdržení projektu nezavinil. Jednalo se o průtahy s nákupem a převodem chybějících pozemků od soudu. Ještě by do toho mohl vstoupit stavební úřad, kdyby budova byla v havarijním stavu. Ale to podle mých informací není," dodal Crha.

Budova byla postavena v roce 1972. „Do přízemí se tehdy přestěhovala Česká státní spořitelna, kadeřnictví komunálních služeb Lybar a vzorková prodejna Univy. Vchod byl z Wanklova náměstí. Deset podlaží budovy využívaly různé úřady a organizace. V roce 1987 byly do přízemí budovy umístěny také kanceláře Čedoku," řekl Pavel Svoboda, který se dlouhodobě zabývá historií Blanska. V budově sídlil také Okresní soud Blansko a finanční úřad.