Blanenští přesunují zabijačkové hody na náměstí Republiky. Kvůli počasí

Blansko – Trávníky i další plochy v zámeckém parku v Blansku pokrývá rozmočený sníh. Aby se návštěvníci sobotních zabijačkových hodů nemuseli brodit v blátě, přesunují organizátoři akci na náměstí Republiky.

Zámecký park v Blansku je rozblácený. Zabijačkové hody se proto uskuteční na náměstí Republiky.Foto: VLP / Paroulková Leona

Podle Andrey Sokolové z Kulturního střediska města Blanska je park natolik rozblácený, že by to pro návštěvníky bylo nepříjemné. „Kvůli počasí jsme zabijačku museli přesunovat už loni. Vzhledem k tomu, jak to vypadá i letos, jsme se rozhodli, že následující ročníky se budou konat vždy na náměstí Republiky, kde je pevné podloží,“ uvedla Sokolová.

Čtvrtý ročník zabijačkových hodů začíná v sobotu v devět hodin ráno. Na programu bude například zabijačkový kvíz, ukázka bourání prasete, dvě show pro děti i vystoupení zpěvačky Romany Staníčkové. Po celý den bude hrát country rocková skupina 4 psi. Náměstí provoní speciality z vepřového masa, ovarová polévka, tlačenka, jitrnice, jelita či škvarky.