Blanensko sevřou mrazy. Vodaři varují před haváriemi

Blanensko, Vyškovsko /INFOGRAFIKA/ – Stačí jen nedovřené okno do sklepa a majitel bude sčítat škody kvůli prasklému potrubí. I takový následek můžou mít silné mrazy, které na několik dní sevřou region. Vodaři vyzývají, aby lidé chránili své vodovodní přípojky. „V devadesáti procentech zamrznou v trvale neobydlené místnosti, kde lidé zapomenou zavřít okno," přiblížil ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov Vladimír Kramář.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Fanta Michal

Až do soboty mají jít teploty postupně dolů. Zatímco ve čtvrtek má být nanejvýš minus jeden přes den a kolem minus osmi v noci s větrem s rychlostí v nárazech až patnáct metrů za vteřinu, v pátek uvidí lidé na teploměrech přes den nejvýš minus čtyři a až minus jedenáct v noci. „V sobotu klesnou noční teploty až na čtrnáct stupňů pod nulou, ojediněle až k minus osmnácti. Nejvyšší denní teploty dosáhnou minus čtyř," uvedla Ivana Záluská z Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se mírně oteplí.

Při nízkých teplotách by si měli dávat pozor hlavně starší lidé, rodiče musí dohlédnout na kojence a malé děti. Mezi ohrožené skupiny patří také kardiaci a astmatici. „Tito lidé by se měli mrazům vyhnout, neměli by chodit ven. Pomůže i dostatek teplých tekutin," poradila praktická lékařka Miroslava Neduchalová.

Předpověď nevylučuje ani další sníh. V noci na středu chumelenice způsobila problémy hlavně ve vyšších polohách regionu. „V severní části Vyškovska vál silnější vítr, který sfukoval sníh na silnice. Tvořily se tam sněhové jazyky," informovala dispečerka vyškovských silničářů Libuše Zavřelová. Kopec na trase mezi Drnovicemi a Ježkovicemi silničáři dokonce na několik hodin zavřeli pro auta nad dvanáct tun, protože tam obvykle za takového počasí uvíznou. V případě hustšího sněžení nevyloučil zpoždění některých spojů zástupce ředitele dopravní společnosti Vydos Bus Igor Čeki.

Teploty pod nulou komplikují práci soukromých dopravců, jako je třeba Vladimír Vaněk z Klepačova na Blanensku. „Než přivezu písek na stavbu, zmrzne a nepůjde vyklopit. Začnu jezdit zase na jaře. Ve zbytku roku si musím vydělat i na zimu," vysvětlil.

Mrazivé počasí zaplnilo také noclehárny pro bezdomovce. V blanenské ulici Luční, kde ji provozuje blanenská charita, už hlásí téměř plno. Z patnácti volných lůžek jsou volná již jen dvě. „Tak je to pokaždé, když začne mrznout. Za čtyřicet korun zde lidé mohou přespat a umýt se. Noclehárna je ale jen pro muže. Ženy musejí do Brna. Jejich ubytování v Blansku ale v současnosti řešíme," řekl Miroslav Doležel z Oblastní charity Blansko.

Charita nabízí přečkání mrazivých nocí také v blanenské ulici Komenského. Zájemci tam mohou noc strávit ve vytopených prostorách naproti kostelu svatého Martina. Lůžko ale k dispozici nemají, jen židle. „Tato pomoc je pro ženy a muže bez přístřeší. Noc mohou přečkat v teple na židli, bezplatně," upřesnil Doležel.

Podle vedoucí blanenského útulku pro psy Jarmily Jurové kvůli mrazům žádná zvláštní opatření dělat nemusejí. Odložená štěňata a staré psy mají ve vyhřívaných kotcích. „V ostatních kotcích jsou boudy s dekami a zateplené polystyrenem. Mrazy psi přečkají bez úhony. Jen jim musíme častěji měnit vodu a spotřebují více krmiva," řekla Jurová.