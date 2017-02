Blanenské kino dostane nová světla i okna. Pracuje se i na bezbariérovém vstupu

Blansko – Návštěvníci blanenského kina se dočkají nových hlavních světel. Už v březnu.

Na jejich špatný stav v téměř stoletém stánku filmu upozornil na webu města začátkem února tamní obyvatel Josef Merta. „Blanenské kino má dle mého názoru naprosto nevyhovující stropní osvětlení zbudované zřejmě v roce 1968. Tam sahá má paměť,“ napsal Merta a ptal se na řešení.

Vedoucí blanenského odboru investičního a územního rozvoje Marek Štefan jej ubezpečil, že k výměně letos skutečně dojde. Už v příštím týdnu má být dokončená výroba nových světel a v březnu dojdek jejich instalaci. „Nová hlavní světla budou stát téměř čtyři sta čtyřicet tisíc korun. Peníze jdou z rozpočtu města,“ sdělil Štefan.

V plánu je také druhá etapa výměny světel v blanenském kině. Na projektu se už pracuje.

Letos čeká budovu ještě výměna oken za dalších šest set tisíc korun. Dále se zpracovává projektová dokumentace na bezbariérový přístup do promítacího sálu. Pokud se do něj nyní chtěl někdo na vozíčku dostat, musel vyjet ven, objet po chodníku celou budovu a dostat se do sálu v jeho spodní části.

Projektová dokumentace vyřeší přístup z vestibulu kina přímo do sálu. Není ale ještě hotová, proto si vedoucí odboru netroufl říct, kdy k tomuto kroku dojde.