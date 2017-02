Bezbariérová zastávka v Adamově? Až 2019

Rostěnice, Vyškov – Denně vozí Vladimír Holub šestnáct kilometrů z Rostěnic do Vyškova a zpátky svého mentálně i fyzicky postiženého syna. Dnes jedenáctiletý Petr prodělal zhruba v půl roce dětskou obrnu a dodneška trpí následky. Sám se do školy nedopraví. Netrefí do ní a bez pomoci ani nevystoupí z autobusu. Neobejdou se tak bez auta.