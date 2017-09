Adamovští opraví křižovatku. A rozšíří silnici

Adamov /FOTOGALERIE/ – Koleje, díry zalepené asfaltem, hrbolatý pás dlažebních kostek. Když zaprší, tak uprostřed velká louže vody. Tak vypadá křižovatka na adamovském náměstí Práce v centru města. Kříží se tam hlavní silnice do Blanska, přístupová cesta k sídlišti Horka, výjezd z areálu bývalých Adamovských strojíren a cyklotrasa kolem řeky Svitavy.

Nepřehledné místo, které je navíc rozbité. To se však změní. Dělníci se zanedlouho pustí do opravy křižovatky. „Silnice je tam hodně rozbitá. Staré dlažební kostky, koleje a uprostřed výmoly. Jezdím tudy hodně pomalu. Navíc tam někteří lidé nechávají u hospody stát auta, takže brání ve výhledu,“ shrnuje situaci ve zmíněném úseku adamovských řidič Jiří Jelínek.

NA TŘI ETAPY

Přesný termín zahájení opravy křižovatky je stále v jednání. První úpravy mají začít koncem září. „Tento týden nás čeká poslední schůzka se silničáři. Časově bychom si přáli opravu co nejvíce skloubit s rozšířením silnice pod kostelem, která začne příští pondělí,“ uvedl adamovský úředník Radek Malý.

Stavební úpravy na náměstí Práce rozvrhnou dělníci do tří etap. V první etapě opraví povrch silnice od křižovatky po vjezd do průmyslového areálu. Po dobu úpravy využijí řidiči pro přístup do průmyslového areálu ulici Hradní. Ve druhé etapě vymění postupně povrch obou jízdních pruhů v centrální části křižovatky. Řidiči tudy projedou jedním směrem. Provoz budou řídit semafory.

Třetí etapa přinese úplnou uzavírku části silnice. Ke Smetanově náměstí se řidiči dostanou po zpevněných plochách při kraji vozovky. „Vše už je nachystané. Opravy by se měly vejít do milionu korun,“ doplnil Malý.

BEZPEČNĚJŠÍ PRŮJEZD

Souběžně s opravou křižovatky na náměstí Práce rozšíří dělníci v Adamově také problematickou silnici na ulici Osvobození. Oprava úzké silnice pod kostelem svaté Barbory zajistí zejména bezpečnější průjezd autobusů městské hromadné dopravy a nákladních aut.

KRISTÝNA KUCHARČÍKOVÁ