V boskovické porodnici se narodilo 849 dětí. Nejčastější jména byla Anna a Jan

Blanensko, Vyškovsko – Lucie Ševčíková z Vanovic na Blanensku loni v boskovické porodnici přivedla na svět syna Samuela. Chlapec byl jedno z 849 dětí, které se tam loni narodily. Počet porodů je v jediné porodnici v okrese dlouhodobě stabilní. Zato na sousedním Vyškovsku zažili zdravotníci v roce 2016 babyboom. Poprvé za uplynulé roky se tam počet narozených dětí přehoupl přes tisícovku. To je o několik stovek víc než v roce 2012.

Podle ředitelky vyškovské nemocnice Věry Seidlové nárůst ovlivnilo několik okolností. „Porodnice nabízí klidné prostředí. Oddělení se orientuje na vedení přirozených porodů, pro které je charakteristické nízké procento vyvolávaných a programovaných porodů. Spolupracuje s vybranými soukromými porodními asistentkami," vyjmenovala Seidlová. Nebrání se ani alternativním metodám.

PUPEČNÍKOVÁ KREV

Ředitelka zároveň připomněla, že vyškovská porodnice se pyšní titulem Baby Friendly Hospital. „Od roku 2014 zajišťuje odběry pupečníkové krve k získání kmenových buněk," podotkla.

A dodala, že personál také respektuje plány budoucích matek. „Většina porodů se u nás odehrává za účasti otce. Podporujeme bonding, což je kontakt kůží na kůži u matky, otce i dítěte," dodala ředitelka vyškovské nemocnice.

Do boskovické porodnice se sjíždějí ženy nejen z Blanenska, ale i z Vyškovska, Prostějovska či Brněnska. „Nejspíš právě díky tomu dosahujeme dlouhodobě vyrovnaných čísel," zhodnotil primář tamního gynekologicko-porodního oddělení Jan Machač.

Lucie Ševčíková o jiné porodnici ani neuvažovala. „Je blízko našeho bydliště, rodila tam většina mých známých a kamarádek. Myslím, že tam lékaři poskytují profesionální péči," zhodnotila žena.

Také v Boskovicích byl u většiny porodů loni otec. Ženy tam rodily různými způsoby. Zapojovaly se do cvičení například s pomocí gymnastických míčů. Formou operace se uskutečnila pouze čtvrtina porodů. „Dvaadvacet procent dětí přišlo na svět císařským řezem, tři procenta novorozenců pak za pomoci kleští a dalších metod," upřesnil Machač.

Žádné dítě tam při porodu nezemřelo. Nejstarší rodička oslavila jedenačtyřicátiny, nejmladší matka byla osmnáctiletá dívka.

Boskovický primář chválí především práci tamních zdravotnic. „Jsou to zkušené porodní asistentky a odvádí skvělou práci," vyzdvihl.

Zdůraznil také, že duly nejsou u porodů v Boskovicích vítané. „Často zasahují do porodu, za případné následky ale nenesou na rozdíl od porodníků zodpovědnost," odůvodnil Machač.

Chlapců se loni narodilo o něco málo víc než dívek, mezi nejčastější jména patřil Jan, Jakub, Matěj či Marek. Dívky rodiče pojmenovali nejčastěji Anna, Zuzana nebo Monika. Neobvyklá jména v Boskovicích svým dětem nedávali.

EXOTICKÁ JMÉNA

Těch bylo naopak dost ve Vyškově. „Například Živa, Alyson Maite, Rosína, Damien, Venezia, Nimay nebo Florián," vyjmenovala příklady vedoucí vyškovského porodního sálu Soňa Holcmanová.

Vyškovská porodnice se nebrání ambulantním porodům, kdy žena po několika hodinách od narození dítěte opouští porodnici. „Screeningová vyšetření novorozence jsou v tomto případě zajištěná," podotkla ředitelka Seidlová.

To překvapilo třeba Vyškovanku Zdeňku Klárovou. Nedokáže si představit, že by téměř okamžitě po porodu odešla z nemocnice. „Přece jen se může vyskytnout komplikace. Myslím si, že by rodičky měly zůstávat v porodnicích několik dní, aby byly pod dohledem," řekla Klárová.

Rodiček ze Slovenska je každý rok víc, tvrdí primář Eim

Vyškov – Ve vyškovské porodnici v loňském roce porodilo zhruba o 120 žen víc než v předchozích dvou letech. Primář gynekologicko-porodnického oddělení tamní nemocnice Josef Eim ale nevidí budoucnost moc optimisticky. „Nejsou matky. Současných prvorodiček je velmi málo. A každoročně jich ubývá. Na to v budoucnu doplatíme," vysvětluje odborník.

Čím si vysvětlujete takový nárůst porodů právě ve Vyškově mezi uplynulými dvěma lety?

Lidé zkrátka asi mají stále větší zájem o přirozené porodnictví. Jinak by jich sem tolik nechodilo. Zvyšování porodnosti je však podle mě nyní obecný trend.

A platí stále, že do Vyškova jezdí rodičky z jiných okresů a třeba i Slovenska?

Těch každoročně přibývá. Číslo ale neprozradím.

Zmínil jste přirozené porodnictví. Vyškovská nemocnice je proslulá nízkým počtem císařských řezů. Je tento trend ve Vyškově stále stejný?

Ano. Pořád se nám daří držet procento císařských řezů na stejné úrovni. Okolo deseti procent.

Bude se i nadále porodnost zvyšovat?

To rozhodně ne. Nemůžeme očekávat, že tento trend bude dlouhodobý. Během pěti až deseti let se to otočí. Nejsou matky. Současných prvorodiček, tedy žen narozených před třiceti lety, je velmi málo. A každoročně jich ubývá. Nicméně jsou pro porodnost zásadní. Na to v budoucnu doplatíme.

Existuje řešení?

Upřímně nevím, jak bychom se z toho mohli dostat. Možná pustit k nám víc obyvatel Ukrajiny. Jde o Slovany, jsou to kultivovaní lidé. Je to hodně složitý problém. Jsem rád, že můj úkol je pouze řešit gynekologii, a ne třeba demografické záležitosti. (úsměv)

KATEŘINA ŠTEFKOVÁ

MARTINA HAŠKOVÁ