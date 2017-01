Blansko /FOTOGALERIE/ – Ve sportovní hale ASK Blansko v neděli dopoledne většinou duní palubovka od driblinku basketbalistů. Hvizd rozhodčích pod vysokými koši tentokrát vystřídala svižná hudba a povely lektorek s mikrofony. „Tři kroky dopředu a jedem. Raz, dva, tři. A teď do strany, hop!" tleská do rytmu cvičitelka. Diriguje před sebou skupinku děvčat s čísly na trikotech.