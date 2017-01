Jižní Morava – Nejvíc lidí za posledních deset let tento rok zamíří do front na městských úřadech. Musí si totiž vyměnit řidičské průkazy vydané v roce 2007. Tehdy jich úředníci vydali historicky nejvíc a po deseti letech končí jejich platnost. „Letos si musí průkaz v Jihomoravském kraji vyměnit dvaaosmdesát tisíc lidí," vyčíslil mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Na Blanensku se to týká zhruba osmi a půl tisíce řidičů.